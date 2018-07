જ્યારે ઇંગ્લેન્ડને તેના ઘરમાં જ નેટવેસ્ટ સિરીઝમાં ધૂળ ચટાડી ગાંગુલીએ લહેરાવી હતી ટી-શર્ટ, આજ સુધી નથી ભૂલ્યા અંગ્રેજ

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના પૂર્વ કેપ્ટન સૌરવ ગાંગુલીએ પોતાના 46માં જન્મ દિવસની ઉજવણી કરી હતી. 8 જુલાઇએ કોલકાતામાં જન્મેલા આ મહાન ક્રિકેટરના નામે શાનદાર રેકોર્ડ છે. ગાંગુલીની કેપ્ટન્સીમાં ભારતે 13 જુલાઇ 2002માં ઇંગ્લેન્ડને હરાવી નેટવેસ્ટ સિરીઝ પોતાના નામે કરી હતી. આ મેચને આજ સુધી ક્રિકેટ ફેન્સ ભુલી શક્યા નથી. ટૂર્નામેન્ટ જીત્યા બાદ ગાંગુલીએ પોતાની ટી શર્ટ હવામાં લહેરાવીને ઉજવણી કરી હતી. ભારતીય ક્રિકેટના ઇતિહાસની આ તે ક્ષણ હતી જ્યારે ભારતે અંગ્રેજોને તેમની સ્લેજિંગનો જવાબ આપ્યો હતો. ભારતે નેટવેસ્ટ સિરીઝમાં ઇંગ્લેન્ડને હરાવ્યું વર્ષ 2002માં ઇંગ્લેન્ડના એન્ડ્ર્યુ ફ્લિન્ટોફે ભારતમાં મુંબઇના વાનખેડે સ્ટેડિયમમાં જીત બાદ ટી-શર્ટ ઉતારી મેદાનના ચક્કર લગાવ્યા હતા અને ગાંગુલીને નીચો બતાવવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જે બાદ ગાંગુલીએ તેના ઘરમાં જ ઇંગ્લેન્ડને હરાવી ફ્લિન્ટોફને તેની ભાષામાં જ જવાબ આપ્યો હતો. આ મેચમાં ઇંગ્લેન્ડે પ્રથમ બેટિંગ કરતા 325 રન બનાવ્યા હતા. જીત માટે પડકારનો પીછો કરવા ઉતરેલી ભારતીય ટીમની શરૂઆત સારી રહી નહતી અને 146 રનમાં 5 વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. તે બાદ યુવરાજ સિંહ અને મોહમ્મદ કૈફે શાનદાર બેટિંગ કરી ભારતની જીતમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. મોહમ્મદ કૈફે આ મેચમાં અણનમ 87 રન બનાવ્યા હતા. આ મેચમાં સૌરવ ગાંગુલીએ પણ શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી. ગાંગુલીએ 43 બોલમાં 10 ફોર અને 1 સિક્સરની મદદથી 60 રન બનાવ્યા હતા. યુવરાજ સિંહે પણ 63 બોલમાં 69 રન બનાવ્યા હતા. મેચ જીત્યા બાદ સૌરવ ગાંગુલીના ટી-શર્ટ ઉતારવા પર વિવાદ ઉભો થયો હતો. કેટલાક ક્રિકેટરોએ દાદાની આ હરકતની ટિકા કરી હતી. જોકે, દાદાએ તેનો જોરદાર જવાબ આપ્યો હતો. 48 રૂમના બંગલામાં રહે છે 'પ્રિન્સ ઓફ કોલકાતા' સૌરવ ગાંગુલી, સચિન સહિતના ક્રિકેટર્સ લઇ ચુક્યા છે મુલાકાત

Sourav Ganguly waving his shirt on the Lord s balcony, as India defeated England in their own backyard in the 2002 Natwest series.