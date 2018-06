ધવને ઉડતી ફ્લાઇટમાં ગાયુ ગાયન, ધોની-વિરાટ કોહલીને ગણાવ્યા 2 અનમોલ રતન

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો ઓપનર શિખર ધવન ખેલાડીઓ સાથે અવાર નવાર મસ્તી કરતો જોવા મળે છે. દિલ્હીના ઇન્દિરા ગાંધી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્ટેડિયમથી આયરલેન્ડ જવા રવાના થતા સમયે પણ ધવને કઇક એવુ કર્યુ જેને જોઇ ફેન્સ હસી પડ્યા હતા. ધવને પૂર્વ કેપ્ટન એમએસ ધોની અને કેપ્ટન વિરાટ કોહલીને 'બે અનમોલ રતન' ગણાવ્યા હતા. ધવને ધોની-વિરાટને ગણાવ્યા અનમોલ રતન ફ્લાઇટમાં સવાર થયા બાદ ધવને એક વીડિયો ઇંસ્ટાગ્રામ પર શેર કર્યો હતો. ધવને રામ લખનનું ગાયન ગાતા મહેન્દ્રસિંહ ધોનીને રામ તો વિરાટ કોહલીને લખન ગણાવ્યો હતો. ધવને કહ્યું કે મારો અવાજ એટલો સારો નથી માટે માફી પણ માંગી હતી. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની વાત કરીએ તો ધોની અને કોહલી બન્ને ખેલાડી ટીમનો મજબૂત પાસુ છે. આ બન્નેમાંથી કોઇ એક ખેલાડી ટીમમાં ના હોય તો અન્ય ખેલાડીઓ પર દબાણ આવી જાય છે. ધોની ભલે ટીમનો કેપ્ટન ના હોય પણ તે મેદાન પર અવાર નવાર વિરાટ કોહલીને શીખ આપતો રહે છે. 1983ના વર્લ્ડકપની ટીમમાં હતો ભારતીય ખેલાડી સુનીલ વોલ્સન, નથી રમ્યો એકપણ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ

Indian Opner Batsman Shikhar Dhawan Singing Song Flight. Virat Kohli-led Team India on Saturday departed for the 81-day long tour of the United Kingdom.