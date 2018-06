પ્રેગનન્સીમાં કેવા કપડા પહેરે છે સાનિયા મિર્ઝા, ટેનિસ સ્ટારે ખુદ પોસ્ટ કરી તસવીર

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતીય ટેનિસ સ્ટાર સાનિયા મિર્ઝા પ્રેગનન્ટ છે. હંમેશા ટેનિસના મેદાન પર જોવા મળતી સાનિયાએ પ્રેગનન્સીને કારણે પોતાની લાઇફસ્ટાઇલમાં બદલાવ કર્યો છે. આ વાતની જાણકારી તેને ખુદ સોશિયલ મીડિયા પર ફેન્સને આપી છે. સાનિયા મિર્ઝાએ સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર એક તસવીર પોસ્ટ કરી કેપ્શનમાં જણાવ્યુ છે કે તે પ્રેગનન્સીમાં કઇ રીતના કપડાની પસંદગી કરી રહી છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે સાનિયા મિર્ઝા પ્રથમ વખત પાકિસ્તાની ક્રિકેટર શોએબ મલિકના બાળકની માતા બનવાની છે. સાનિયા મિર્ઝા છે પ્રેગનન્ટ સાનિયા મિર્ઝાએ પાકિસ્તાની ક્રિકેટર શોએબ મલિક સાથે 12 એપ્રિલ, 2010માં લગ્ન કર્યા હતા.સાનિયાએ થોડા મહિના પહેલા પોતાનો બેબી બમ્પ પબ્લિકી ફ્લોન્ટ કર્યો હતો, તેના પ્રેગનન્ટ થવાના સમાચાર સોશિયલ મીડિયામાં ચર્ચાનો વિષય બન્યા હતા.સાનિયાએ ઇદ પર પોતાના પરિવાર અને શોએબ મલિક સાથે તસવીર પોસ્ટ કરી હતી.

Indian tennis star Sania Mirza had shared the news of her pregnancy in a unique manner on social media. The tennis player had married Pakistani cricketer Shoaib Malik in 2010.