સાક્ષીએ માંગ્યુ બંદૂકનું લાયસન્સ, કહ્યું- ઘરમાં એકલી રહું છુ મારા જીવને ખતરો

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતીય ક્રિકેટર મહેન્દ્રસિંહ ધોનીની પત્ની સાક્ષીએ બંદૂકના લાયસન્સ માટે અરજી કરી છે. સાક્ષીએ કહ્યું છે કે તે મોટા ભાગના સમયે ઘરમાં એકલી જ રહે છે એવામાં તેના જીવને ખતરો રહે છે માટે તેને હથિયાર ખરીદવા માટે લાયસન્સ આપવામાં આવે. આ છે એમએસ ધોનીનો મોટો ભાઇ, લાઇમલાઇટથી રહે છે ઘણો દૂર ધોનીની પત્ની સાક્ષીએ રિવોલ્વર માટે કરી અરજી સાક્ષી ધોનીએ અરજી પિસ્ટોલ અથવા 0.32 રિવોલ્વર માટે કરી છે. સાક્ષીએ લાયસન્સ માટે રાંચીના મેજિસ્ટ્રેટ કાર્યાલયમાં અરજી કરી હતી જેને અલ્ગોડા પોલીસ સ્ટેશન મોકલી દેવામાં આવી હતી, તે બાદ પોલીસે તપાસ કરી કે તેની પર કોઇ કેસ નથી. તે બાદ તેની ફાઇલ ડીએસપી ઓફિસ મોકલી દેવામાં આવી છે. ધોનીના ઘરે અત્યાધુનિક હથિયારો સાથે રહે છે 7 ગાર્ડ્સ મહેન્દ્રસિંહ ધોની રાંચીના રિંગરોડ પર આવેલા એક ફાર્મ હાઉસમાં રહે છે. આ ઘર 7 એકરમાં ફેલાયેલુ છે. ધોનીનું નવુ ઘર રાંચીથી થોડુ દૂર છે. ધોનીના ઘરે અત્યાધુનિક હથિયારો સાથે 7 ગાર્ડ્સ હાજર રહે છે. ધોની કે પછી તેની પત્ની સાક્ષી જ્યારે પણ ઘરની બહાર નીકળે છે ત્યારે સ્થાનીક પોલીસ સ્ટેશનને તેની જાણકારી આપવામાં આવે છે અને તુરંત તમામ સુરક્ષા આપવામાં આવે છએ. 9 વર્ષ પહેલા ધોનીએ ખરીદી હતી લાયસન્સ નિશાનેબાજીનો શોખ ધરાવતા ધોનીએ આશરે 9 વર્ષ પહેલા લાયસન્સ ધરાવતી બંદૂક ખરીદી હતી, તે સમયે ધોનીને લાયસન્સ માટે ઘણી મહેનત કરવી પડી હતી. 2008માં ધોની પાસે કોઇ અજાણ્યા શખ્સે 50 લાખની ખંડણી માંગી હતી. આ મામલે ડોરંડા પોલીસ સ્ટેશનમાં FIR પણ દાખલ કરવામાં આવી હતી.

Indian Cricketer MS Dhoni Wife Sakshi Dhoni Has Also Applied For Arms License Citing Threat To Her Life.