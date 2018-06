ક્રિકેટ વેબસાઇટે જાહેર કરી 25 વર્ષની ODIની સર્વશ્રેષ્ઠ ઇલેવન, ભારતના ત્રણ પ્લેયર્સનો સમાવેશ

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ક્રિકેટની એક વેબસાઇટ ESPNCrickinfoએ 25 વર્ષની સર્વશ્રેષ્ઠ વન ડે ઇલેવન જાહેર કરી છે. જેમાં ભારતના માસ્ટર બ્લાસ્ટર ભારતીય કેપ્ટન તેમજ એમએસ ધોનીનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે.આ પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ઓસ્ટ્રેલિયાના વિકેટકીપર એડમ ગિલક્રિસ્ટ અને સચિન તેંડુલકરને ઓપનિંગ જોડી તરીકે ઉતારવામાં આવ્યા છે. વન ડે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સૌથી વધુ ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયાના 3-3, દક્ષિણ આફ્રિકાના 2, વેસ્ટ ઇન્ડીઝ-પાકિસ્તાન અને શ્રીલંકાના 1-1 પ્લેયરનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. વન ડેની પ્લેઇંગ ઇલેવનને ઇયાન ચેપલ, સંજય માંજરેકર, જ્હોન રાઇટ, ડેવ વ્હોટમોર, માર્ક નિકોલસની જ્યુરીએ પસંદ કરી હતી. વિરાટ કોહલીના પિતા હતા વકીલ, ઉમેશ યાદવના પિતા કોલસાની ખાણમાં કરતા મજૂરી એડમ ગિલક્રિસ્ટ (ઓસ્ટ્રેલિયા) એડમ ગિલક્રિસ્ટે 287 વન ડે મેચમાં 9619 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 96.94નો છે. આ દરમિયાન તેને 16 સદી અને 55 અડધી સદી ફટકારી છે. જ્યારે વિકેટ પાછળ તેને 417 કેચ અને 55 સ્ટમ્પિંગ કરી છે.

સચિન તેંડુલકર (ભારત) સચિન તેંડુલકરે 413 વન ડે મેચમાં 16,980 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન તેનો સર્વશ્રેષ્ઠ સ્કોર 200*નો છે. આ દરમિયાન તેને 49 સદી અને 84 અડધી સદી ફટકારી છે. સચિનના નામે બોલિંગમાં 142 વિકેટ પણ છે. (વેસ્ટ ઇન્ડીઝ) વેસ્ટ ઇન્ડીઝના બ્રાયન લારાએ 255 વન ડે મેચમાં 8849 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન તેનો સ્ટ્રાઇક રેટ 81.89નો રહ્યો છે. લારાએ 17 સદી અને 51 અડધી સદી ફટકારી છે. વિરાટ કોહલી (ભારત) ભારતીય કેપ્ટન વિરાટ કોહલીએ 202 વન ડે મેચમાં 55.74ની એવરેજથી 9030 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન તેનો સર્વશ્રેષ્ઠ સ્કોર 183 રનનો રહ્યો છે. વિરાટે 32 સદી અને 45 અડધી સદી ફટકારી છે એબીડી વિલિયર્સ (દક્ષિણ આફ્રિકા) દક્ષિણ આફ્રિકાના એબીડી વિલિયર્સે 225 વન ડે મેચમાં 9515 રન બનાવ્યા છે. તેનો સર્વશ્રેષ્ઠ સ્કોર 176 રનનો રહ્યો છે. ડી વિલિયર્સના નામે 25 સદી અને 53 અડધી સદી છે. જેક્સ કાલિસ (દક્ષિણ આફ્રિકા) જેક્સ કાલિસે 328 વન ડે મેચમાં 11,579 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન તેને 17 સદી અને 86 અડધી સદી ફટકારી છે. જેક્સ કાલિસના નામે 273 વન ડે વિકેટ પણ છે. એમએસ ધોની (ભારત) એમએસ ધોનીએ 312 વન ડે મેચમાં 9898 રન બનાવ્યા છે. આ દરમિયાન તેનો સર્વશ્રેષ્ઠ સ્કોર 183* રનનો રહ્યો છે. ધોનીએ વન ડેમા 10 સદી અને 67 અડધી સદી ફટકારી છે. ધોનીએ વિકેટ પાછળ 293 કેચ અને 105 સ્ટમ્પિંગ કરી છે. (પાકિસ્તાન) વસીમ અકરમે 208 વન ડે મેચમાં 295 વિકેટ ઝડપી છે. જ્યારે બેટિંગમાં તેને 2430 રન પણ બનાવ્યા છે. શેન વોર્ન (ઓસ્ટ્રેલિયા) શેન વોર્ને 194 વન ડે મેચમાં 293 વિકેટ ઝડપી છે. જ્યારે બેટિંગમાં તેને 1018 રન પણ બનાવ્યા છે. ગ્લેન મેકગ્રાથ (ઓસ્ટ્રેલિયા) ગ્લેન મેકગ્રાથે 250 વન ડે મેચમાં 381 વિકેટ ઝડપી છે. (શ્રીલંકા) મુથૈયા મુરલીધરને 350 વન ડે મેચમાં વન ડેમાં 534 વિકેટ ઝડપી છે. વન ડેમાં સૌથી વધુ વિકેટ ઝડપવાનો રેકોર્ડ પણ મુરલીધરનના નામે જ છે. વર્તમાનમાં તેનો આ રેકોર્ડ કોઇ તોડી શકે તેમ નથી. વર્તમાનમાં સૌથી વધુ વિકેટ ઝડપવાનો રેકોર્ડ ના નામે છે. શાકિબના નામે 235 વિકેટ જ છે. જે તેનો રેકોર્ડ તોડવો હવે મુશ્કેલ છે.

