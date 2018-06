એક ઇનિંગમાં 2 નવા બોલ પર વિવાદ, સચિન-વિરાટે કહ્યું- વન ડે ક્રિકેટ બરબાદ થશે

નવી દિલ્હી: વન ડે ક્રિકેટમાં એક ઇનિંગમાં 2 નવા બોલના ઉપયોગ પર ચર્ચા શરૂ થઇ ગઇ છે. નું માનવુ છે કે તેનાથી વન ડે ક્રિકેટ બરબાદ થઇ જશે. સચિને વન ડે મુકાબલામાં બની રહેલા મોટા મોટા સ્કોર પર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. સચિનના ટ્વીટ બાદ એ પણ કહ્યું, 'વન ડેની વર્તમાન રમત બોલરો માટે ક્રૂર અને મુશ્કેલ બની ગઇ છે' ઓક્ટોબર 2011થી વન ડેની એક ઇનિંગમાં 2 નવા બોલનો ઉપયોગ શરૂ થયો હતો. ઇંગ્લેન્ડના 44.4 ઓવરમાં મેચ જીત્યા બાદ શરૂ થઇ ચર્ચા 2 બોલના ઉપયોગ પર ચર્ચા શુક્રવારે તે સમયે શરૂ થઇ જ્યારે ઇંગ્લેન્ડે ઓસ્ટ્રેલિયાએ આપેલા 311 રનના પડકારને 45મી ઓવરમાં જ મેળવી લીધો હતો. તે બાદ સચિને ટ્વીટ કરી કહ્યું, 'વન ડેમાં 2 નવા બોલના ઉપયોગને કારણે બોલરોને રિવર્સ સ્વિંગ કરવાની તક નથી મળી શકતી. અમે લાંબા સમયથી ડેથ ઓવરમાં રિવર્સ સ્વિંગ નથી જોઇ. સમય આવી ગયો છે કે બે નવા બોલના ઉપયોગના નિર્ણયની કરવામાં આવે. સચિન બાદ વિરાટ કોહલીએ આયરલેન્ડ-ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ પહેલા કહ્યું, ' મે ત્યારે પણ વન ડે ક્રિકેટ રમી છે, જ્યારે માત્ર એક નવા બોલનો ઉપયોગ થતો હતો, તે સમયે ઇનિંગના બીજા હાફમાં રિવર્સ સ્વિંગ એક મોટુ ફેક્ટર હતું. મારૂ માનવુ છે કે બેટ્સમેનો માટે તેને રમવુ મુશ્કેલી ભર્યુ હતું.' વકાર અને બ્રોડે સચિનનું કર્યુ સમર્થન: વકાર યૂનિસે સચિનના ટ્વીટ પર રી ટ્વીટ કર્યુ છે, વકારે લખ્યુ, ' આ કારણે જ હવે આક્રમક ફાસ્ટ બોલર નથી આવતા. તમામ રક્ષાત્મક રમે છે અને પરિવર્તનની શોધમાં રહે છે. સચિન સાથે પુરી રીતે સહમત છું, રિવર્સ સ્વિંગ ગાયબ જ થઇ ગઇ છે. ઇંગ્લેન્ડના ે કહ્યું, 'મને વાસ્તવમાં રિવર્સ સ્વિંગ જોવી ઘણી રોમાંચક લાગે છે. હું તેને સફેદ બોલના રૂપમાં ફરી જોવા માંગુ છું. ન્યૂઝીલેન્ડના ફાસ્ટ બોલર મિશેલ મેકલેંઘને આ નિયમની સમીક્ષા બાદ સારા પરિણામ આવવાની આશા વ્યક્ત કરી છે. ઇંગ્લેન્ડના નામે સૌથી મોટો સ્કોર બનાવવાનો રેકોર્ડ 19 જૂને ઇંગ્લેન્ડે ઓસ્ટ્રેલિયા વિરૂદ્ધ સિરીઝની ત્રીજી વન ડેમાં 6 વિકેટે 481 રન બનાવ્યા હતા. આ સૌથી મોટો વન ડે સ્કોર છે. આ પહેલા ન્યૂઝીલેન્ડની મહિલા ટીમે આયરલેન્ડ વિરૂદ્ધ 490 રન બનાવ્યા હતા. આ વન ડે ક્રિકેટનો સૌથી મોટો સ્કોર છે. 25 ઓવર પછી બદલવામાં આવે છે બોલ વન ડેમાં એક ઇનિંગમાં 2 નવી બોલનો ઉપયોગ ઓક્ટોબર 2011થી શરૂ થયો હતો. એક ઇનિંગમાં એક બોલનો ઉપયોગ વધુમાં વધુ 25 ઓવર સુધી કરવામાં આવે છે. એક ઇનિંગ દરમિયાન બોલ વધુ જૂની નથી થતી. અહી રિવર્સ સ્વિંગ માટે સારૂ નથી. જૂની બોલ પસંદ કરનારા સ્પિનરો માટે પણ વર્તમાન સમય પડકારજનક છે. નવા બોલ વિરૂદ્ધ અંતિમ 10 ઓવરમાં બેટિંગ માટે રન બનાવવા વધુ આસાન થઇ ગયા છે. ભારત આ નિયમનો ગત કેટલાક વર્ષોથી વિરોધ કરી રહ્યું છે. પાર્થિવ પટેલે ખોલ્યુ રહસ્ય- અમારા કારણે સફળ ક્રિકેટર બન્યો ધોની રમતને રોમાંચક બનાવવા લાવવામાં આવ્યો હતો નિયમ આ નિયમ એટલા માટે લાવવામાં આવ્યો કારણ કે વન ડેમાં 15થી 40 ઓવર દરમિયાન ઓછા રન બનવાને કારણે રમત રોમાંચક નહતી બનતી. બે નવા બોલના ઉપયોગ પાછળ માનવુ હતું કે તેનાથી ફાસ્ટ બોલરોને વધુ સ્વિંગ મળશે. 2007 પહેલા સફેદ બોલમાં આ સમસ્યા આવતી હતી કે કેટલીક ઓવર બાદ તે જૂની થઇ જતી હતી. તેના હલ માટે આઇસીસીએ 2010માં 34 ઓવર બાદ બોલને બદલવાનું અનિવાર્ય કર્યુ હતું.

Sachin Tendulkar Twitt Having 2 new balls in one day cricket is a perfect recipe for disaster as each ball is not given the time to get old enough to reverse. We haven’t seen reverse swing, an integral part of the death overs, for a long time.