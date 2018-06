અત્યંત ગરીબીમાં જીવતો હતો બેલ્જિયમનો લુકાકુ, આજે છે સ્ટાર ફૂટબોલર

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ફિફા વર્લ્ડકપ 2018નો રોમાંચ ચાલી રહ્યો છે. બેલ્જિયમની ટીમે ફૂટબોલ વર્લ્ડકપમાં શાનદાર શરૂઆત કરી છે. બેલ્જિયમના સ્ટ્રાઇકર રોમેલૂ લુકાકુએ પનામા વિરૂદ્ધ 2 ગોલ ફટકારી વર્લ્ડકપમાં ટીમને શાનદાર શરૂઆત અપાવી હતી. ઘણા ઓછા લોકો જાણે છે કે આ સ્ટાર ખેલાડીનું બાળપણ ઘણી ગરીબીમાં વિત્યુ છે. માત્ર આર્થિક સ્થિતિ અને જીવન સુધારવા માટે તેને ફૂટબોલર બનવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. બાળપણમાં ભૂખમરા જેવી હતી સ્થિતિ લુકાકુએ એક ઇન્ટરવ્યૂમાં જૂના દિવસોને યાદ કરતા કહ્યું હતું કે જ્યારે તે નાનો હતો ત્યારે તેના ઘરમાં ભોજનની કમી રહેતી હતી. આટલુ જ નહી, તેને ક્યારેક અંધારામાં પણ રહેવુ પડતુ હતું. કારણ કે તેમની પાસે વીજળીનું બિલ ભરવા માટે પૈસા નહતા. 25 વર્ષીય લુકાકુએ કહ્યું, અમારી પાસે એટલા રૂપિયા નહતા કે અમે આખા અઠવાડિયાના અંત સુધી પોતાની જરૂરતને પૂર્ણ કરી શકીએ. અમે ઘણા ગરીબ હતા. જોકે, મારા પિતા પ્રોફેશનલ ફૂટબોલર હતા પરંતુ તે કારકિર્દીના અંતિમ પડાવમાં હતા અને તમામ પૈસા પૂર્ણ થઇ ચુક્યા હતા. લુકાકુએ કહ્યું, તે માત્ર છ વર્ષનો હતો ત્યારે તેને પોતાના પરિવારની ગરીબીનો અનુભવ થયો હતો, તેને પોતાની માતાને દુધમાં પાણી મીલાવતા જોઇ હતી જેથી તમામ માટે તે દૂધ ચાલી શકે. તે બાદથી તેને નિર્ણય કર્યો કે તે પ્રોફેશનલ ફૂટબોલર બનીને પોતાના પરિવારને ગરીબીમાંથી બહાર કાઢશે.તે પછી લુકાકુ પોતાની પ્રતિભાથી સ્ટાર ફૂટબોલર બન્યો હતો. લુકાકુ માનચેસ્ટર યુનાઇટેડ જેવી ક્લબ સાથે રમે છે. આ પહેલા તે ચેલ્સી, વેસ્ટ બ્રોમવિચ એલબિયોન અને એવર્ટન જેવી ક્લબમાં પણ પોતાની પ્રતિભા બતાવી ચુક્યો છે. લુકાકુ બેલ્જિયમ માટે રેકોર્ડ સ્કોરર રહ્યો છે, તેને 70 મેચમાં 38 ગોલ ફટકાર્યા છે. ઉરૂગ્વેને જીતાડનારા ફૂટબોલર સુઆરેજે ગર્લફ્રેન્ડને ડેટ પર લઇ જવા વીણ્યો હતો કચરો

Belgium defeated Panama, 3-0, in the 2018 FIFA World Cup.Romelu Lukaku Poor Struggling Childhood To Become A football Star In Belgium.