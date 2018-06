રોહિત શર્માએ 2007માં આયરલેન્ડ વિરૂદ્ધ કારકિર્દીની પ્રથમ મેચ રમી

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: આયરલેન્ડ અને ઇંગ્લેન્ડ વિરૂદ્ધ સિરીઝ રમવા માટે ભારત લંડન પહોચી ગઇ. ત્યા પહોચતા જ ના વાઇસ કેપ્ટન અને વિસ્ફોટક બેટ્સમેન કેટલીક યાદ તાજી થતા ઇમોશનલ થઇ ગયો હતો. રોહિત શર્માએ પોતાની એક જુની તસવીર શેર કરતા તે યાદને શેર કરી હતી. 11 વર્ષ જૂની તસવીર કરી શેર - રોહિત શર્માએ એક જૂની તસવીર શેર કરતા લખ્યુ, 'જીવન એક ગોલ ઘેરાની જેમ ચાલે છે. આજના દિવસે તે વર્ષે (2007)માં ભારત માટે ડેબ્યુ મેચ રમી હતી અને હવે ફરી એક વખત હું ત્યા જ છું જ્યાથી બધુ શરૂ થયુ હતું. #આયરલેન્ડ

- રોહિત શર્માએ પોતાની વન ડે કારકિર્દીની શરૂઆત 23 જૂન, 2007માં આયરલેન્ડ વિરૂદ્ધ વન ડે મેચ રમતા કરી હતી. ડેબ્યૂના 11 વર્ષ બાદ રોહિત શર્મા ફરી તે ધરતી પર છે જ્યાં તેને પ્રથમ મેચ રમી હતી.

- જે બાદ રોહિત શર્માએ પોતાના ઇંસ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર ડેબ્યૂ મેચની તસવીર શેર કરતા ફેન્સ સાથે ઇમોશનલ મેસેજ પણ કર્યો હતો. રોહિત શર્માએ શેર કરેલી તસવીરમાં , અને નજરે પડી રહ્યાં છે.

- કારકિર્દીની પ્રથમ મેચમાં રોહિત શર્માને બેટિંગની તક મળી નહતી. ભારત તે મેચ 9 વિકેટે જીતી ગયુ હતું.

- રોહિત શર્મા વન ડે કારકિર્દીમાં અત્યાર સુધી 180 મેચ રમી ચુક્યો છે, જેમાં તેને 6594 રન બનાવ્યા છે. વન ડેમાં ત્રણ બેવડી સદી ફટકારનાર રોહિત શર્મા વિશ્વનો એકમાત્ર બેટ્સમેન છે.

- મહત્વપૂર્ણ છે કે ભારત આયરલેન્ડ સામે પ્રથમ મેચ 27 જૂને ડબલિનમાં રમશે.

