ફિક્સિંગ બાદ ક્રિકેટર શ્રીસંથે બનાવી રેસલર જેવી બોડી, જીમમાં પાડી રહ્યો છે પરસેવો

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતીય ક્રિકેટર શ્રીસંથ ફિક્સિંગના આરોપો બાદ ક્રિકેટથી દૂર છે. એવામાં શ્રીસંથ એક જીમમાં પરસેવો પાડી રહ્યો છે. શ્રીસંથ હવે રિજનલ ફિલ્મોમાં કામ કરી રહ્યો છે. આ બોડી પણ તેને કન્નડ ફિલ્મ 'કેમ્પેગોડા 2' માટે બનાવી છે. સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ તસવીરમાં શ્રીસંથના સિક્સ પેક એબ પણ દેખાઇ રહ્યાં છે. શ્રીસંથે બનાવી રેસલર જેવી બોડી 2013માં આઇપીએલમાં સ્પોટ ફિક્સિંગના આરોપ લાગ્યા બાદ શ્રીસંથ ફિલ્મોમાં પણ હાથ અજમાવી રહ્યો છે. શ્રીસંથે ભારત માટે 27 ટેસ્ટ, 53 વન ડે અને 10 ટી-20 મેચ રમી છે, તેને ટેસ્ટમાં 87, વન ડેમાં 75માં ટી-20માં 7 વિકેટ ઝડપી છે. ફેન્સે ભજ્જીની ઉડાવી મજાક સોશિયલ મીડિયા પર શ્રીસંથની તસવીર જોઇ ફેન્સે હરભજન સિંહની મજાક ઉડાવવાની શરૂ કરી હતી. ફેન્સે ભજ્જીને સલાહ આપતા કહ્યું કે હવે શ્રીસંથ સાથે ઝઘડો ના કરતા. ભારતે સતત છઠ્ઠી વખત ટી-20 શ્રેણી જીતી, રોહિત શર્માની ટી-20માં ત્રીજી સદી

Indian Cricketer Sreesanth has been working hard on his body. Sreesanth has undergone a huge physical transformation.