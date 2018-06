આ છે એમએસ ધોનીનો મોટો ભાઇ, લાઇમલાઇટથી રહે છે ઘણો દૂર

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતીય ટીમના દિગ્ગજ ક્રિકેટર એમએસ ધોનીના 2 ફ્લેટની હરાજી થવા જઇ રહી છે.આ મામલે ધોનીના મોટા ભાઇ નરેન્દ્રસિંહ ધોનીએ ગંભીર આરોપ લગાવ્યા છે.ધોનીના મોટા ભાઇ નરેન્દ્રસિંહ ધોનીએ હુડકો પર આરોપ લગાવતા કહ્યું છે કે હુડકોના ષડયંત્રને કારણે આ પ્રોજેક્ટ ડેડ થયો છે. અમે ત્રણ કરોડ ચુકવી દીધા છે પરંતુ હુડકોએ દુર્ગા ડેવલપરને લોન આપી હતી તો તેની નોટિસ બિલ્ડિંગમાં કેમ ના લગાવી. અમને કેવી રીતે ખબર પડશે કે બિલ્ડિંગ લોનમાં બનાવવામાં આવી છે. બિલ્ડર અને હુડકોએ મળીને અમને ફસાવ્યા છે.

કોહલીથી જાડેજા સુધી, આ ક્રિકેટર્સને સ્ટાર બનાવવા પાછળ ધોની-ગાંગુલીનો છે હાથ લાઇમલાઇટથી દૂર રહે છે ધોનીનો ભાઇ - ધોનીનો ભાઈ નરેન્દ્ર સિંહ ધોની પોલિટિશિયન છે. જે ધોનીના હોમટાઉન રાંચીમાં રહે છે.

- તે 2013થી સમાજવાદી પાર્ટી સાથે જોડાયેલો છે, જેના પ્રમુખ મુલાયમ સિંહ યાદવ છે.

- સમાજવાદી પાર્ટી સાથે જોડાયા પહેલા નરેન્દ્ર ભાજપમાં હતો, જોકે મતભેદ થતા પાર્ટી છોડી હતી.

- નરેન્દ્રનો જન્મ 22 ઓક્ટોબર, 1971ના રોજ થયો હતો અને તેણે 21 નવેમ્બરે, 2007ના રોજ લગ્ન કર્યા હતા.

- તેને એક પુત્રી અને એક પુત્ર છે. શરૂઆતમાં તે ધોનીના સાથે રહેતો હતો પણ હવે અલગ રહે છે, તે શા માટે અલગ થયો તેનું કોઈ સ્પષ્ટ કારણ નથી.

- ધોનીના જીવન પર આધારિત ફિલ્મમાં તેના માતા-પિતા અને બહેનનું પાત્ર છે પણ ભાઈ વિશે કોઈ જાણકારી નથી.

- નરેન્દ્ર સિંહ એમ એસ ધોનીની ઝાકમઝોળ લાઇફથી ઘણો દૂર છે.

- ધોનીના ભાઈને રાંચીમાં મેચ હોય ત્યારે ટિકિટ માટે સામાન્ય માણસોની જેમ લાઇનમાં ઉભા રહેવું પડે છે. શાયર પણ છે ધોનીનો ભાઇ - નરેન્દ્રસિંહ ધોનીના સોશિયલ મીડિયા એકાઉન્ટ પર તેની સિમ્પલ લાઇફ જીવતી તસવીરો પણ જોવા મળે છે. નરેન્દ્રસિંહની સીમેન્ટ અને લેલુ (ચણતર કરવાનું સાધન)થી ઇટોને જોડતી તસવીર વાયરલ થઇ હતી. આ તસવીર સાથે તેને લખ્યુ હતું- વો આયે મેરે કબ્ર પર, ઔર કબ્ર ખોદ કર ચલે ગયે, મેરે જીતે જી કહતે થે, લગાઉંગા લેપ ચંદન કા, તેરી જખ્મો પે, યારો વક્ત એસા ભી આયા, કિ વો લગા ગયે નમક ઔર મિર્ચ મેરી જખ્મો પે.

- એક અન્ય પોસ્ટમાં તેને લખ્યુ- ધોની કી ધુનમે, પ્યાર હી પ્યાર હે; ધોની એક એસા શાયર હે, જિસ કે યાર હી યાર હે (યાર મિન્સ દોસ્ત)

- એક અન્ય પોસ્ટમાં તેને લખ્યુ- તુમ લાખ છિપાઓ સીને મે એહસાસ હમારી ચાહત કા, દિલ જબ ભી તુમ્હારા ધડકા હે, આવાજ યહાં તક આઇ હે.

