કૃણાલ પંડ્યાને IPLએ બનાવ્યો સ્ટાર, પહેલા હતી આવી લાઇફ

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતીય ઓલ રાઉન્ડર કૃણાલ પંડ્યાનો ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસ માટેની ટી-20 ટીમમાં પ્રથમ વખત સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. વોશિંગ્ટન સુંદર ઇજાગ્રસ્ત થતા તેના સ્થાને કૃણાલ પંડ્યાનો સમાવેશ કરાયો છે. ટીમ ઇન્ડિયામાં પ્રથમ વખત પંડ્યા બ્રધર્સ હાર્દિક અને કૃણાલ પંડ્યા રમતા જોવા મળશે. ફેબ્રુઆરી, 2016માં યોજાયેલ આઇપીએલ ઓક્શન પહેલા મુંબઇ ઇન્ડિયન્સ ટીમના આ ક્રિકેટરને કોઇ ઓળખતુ નહતું પરંતુ આજે તે પોતાની ટીમના મેચ વિનિંગ પ્લેયર્સમાંથી એક છે. હાર્દિક પંડ્યાનો છે મોટો ભાઇ - કૃણાલે 2013માં ટી-20 લીગમાં રમવાનું શરૂ કર્યુ હતું પરંતુ ઓળખાણ તેને આઇપીએલ-9માં મળી હતી. જ્યારે મુંબઇ ઇન્ડિયન્સે તેને 2 કરોડ રૂપિયામાં ખરીદ્યો હતો.

- કૃણાલ ટીમ ઇન્ડિયાના ઉભરતા ઓલ રાઉન્ડર ક્રિકેટર હાર્દિક પંડ્યાનો મોટો ભાઇ છે. બન્નેએ સાથે જ ક્રિકેટ રમવાનું શરૂ કર્યુ હતું. જો કે આજે પંડ્યા તેનાથી વધુ પોપ્યુલર છે અને ઇન્ટરનેશનલ ડેબ્યૂ પણ કરી ચુક્યો છે. આઇપીએલમાં આવ્યા પહેલા કૃણાલ બરોડા માટે ક્રિકેટ રમતો હતો. પ્રદર્શનથી ટીમમાં જગ્યા બનાવી - 2 કરોડ રૂપિયાની કિંમતને કૃણાલે પોતાના પ્રદર્શનથી સાબિત પણ કરી. તેને દિલ્હી ડેરડેવિલ્સ વિરૂદ્ધ એક મેચમાં 37 બોલમાં 86 રન બનાવીને ટીમને મહત્વની જીત અપાવી હતી. આ દરમિયાન તેને 7 ફોર અને 6 સિક્સર ફટકારી હતી. તેની આ ઇનિંગને કારણે મુંબઇએ આઇપીએલના ઇતિહાસમાં ત્રીજી સૌથી મોટી જીત મેળવી હતી. હવે કૃણાલ મુંબઇ ઇન્ડિયન્સ ટીમનો ફિક્સ પ્લેયર બની ચુક્યો છે. કૃણાલ પંડ્યા સાથે જોડાયેલા ફેક્ટ - કૃણાલનો જન્મ 24 માર્ચ 1991માં અમદાવાદમાં થયો હતો

- પિતાનું નામ હિમાંશુ પંડ્યા છે, જે 1999માં વડોદરા શિફ્ટ થઇ ગયા હતા

- કૃણાલ પંડયા ડાબા હાથનો બેટ્સમેન અને સ્લો ઓર્થોડોક્સ બોલર છે

- કૃણાલે 2014માં ગુજરાત વિરૂદ્ધ લિસ્ટ-એ ડેબ્યૂ કર્યુ હતું

- કૃણાલ (સૌથી આગળ) પૂર્વ ક્રિકેટર કિરણ મોરે પાસેથી ક્રિકેટ રમવાનું શીખ્યુ હતું

- માર્ચ, 2013માં બંગાળ વિરૂદ્ધ સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં રમીને તેને ટી-20 ડેબ્યૂ કર્યુ હતું

- 10 લાખની બેઝ પ્રાઇઝ વાળા કૃણાલને મુંબઇએ 2 કરોડમાં ખરીદ્યો હતો દીપક ચહરને મળ્યું ટીમ ઈન્ડિયામાં સ્થાન, ધોનીની વધુ એક ખોજ છે આ સ્ટાર બોલર

Indian All Rounder Krunal Pandya Get Maiden India Call Up.Krunal Pandya has been in great form In T20s and is now part of the Indian cricket squad against England.