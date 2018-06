ભારતીય ખેલાડીઓની ઇજ્જત કરતો ઇન્ઝમામ, સચિનનો સૌથી મોટો ફેન છે તેનો પુત્ર

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ક્રિકેટની દુનિયામાં સચિન- વીરૂની ઓપનિંગ જોડીને સર્વશ્રેષ્ઠ ઓપનિંગ જોડીમાં ગણવામાં આવે છે. તાજેતરમાં જ 'વ્હોટ ધ ડક' નામના શોમાં અને ે પોતાના જમાનાના કેટલાક અનુભવ શેર કર્યા હતા. સચિન તેંડુલકરે આ શોમાં પાકિસ્તાનના દિગ્ગજ ઇન્ઝમામ ઉલ હકનો પણ ઉલ્લેખ કર્યો હતો. સચિને ઇન્ઝમામની પ્રશંસા કરતા કહ્યું કે તે ભારતીય ખેલાડીઓની ઘણી ઇજ્જત અને પ્રેમ સાથે વાત કરતો અશ્વિન-રાહુલનો ખુલાસો, નોન સ્ટ્રાઇકર એન્ડથી સ્લેજિંગ કરે છે વિરાટ કોહલી સચિનનો સૌથી મોટો ફેન છે ઇન્ઝમામનો પુત્ર સચિને આ દરમિયાન એક રસપ્રદ ઘટના સંભળાવી હતી. સચિને કહ્યું, 'મને યાદ છે જ્યારે અમે પાકિસ્તાનના પ્રવાસે હતા, તો લાહોરમાં પાકિસ્તાનની ટીમ બાદ અમારી નેટ પ્રેક્ટિસ શરૂ થવાની હતી. આ વચ્ચે ઇન્ઝમામ મારી પાસે પોતાના પુત્રને લઇને આવ્યો. ઇન્ઝમામે કહ્યું કે આ મારો પુત્ર છે પરંતુ ક્રિકેટમાં તે તમારો ફેન છે' સચિને કહ્યું, 'ઇન્ઝમામની વાત સાંભળીને ઘણુ સારૂ લાગ્યુ, તે બાદ મે પોતાનો થોડો સમય ઇન્ઝમામના પુત્ર સાથે વિતાવ્યો હતો' સેહવાગે પણ ઇન્ઝમામ સાથેની ઘટના શેર કરી વિરેન્દ્ર સેહવાગે પણ ઇન્ઝમામને લઇને એક ઘટના શેર કરી હતી, તે સિરીઝમાં સેહવાગે પાકિસ્તાનના સ્પિનર દાનિશ કનેરિયાના બોલ પર ઘણા રન બનાવ્યા હતા. સેહવાગે જણાવ્યું કે તેને ઇન્ઝમામને કહ્યું કે મિડ ઓનને અંદર બોલાવી લો-મારે સિક્સર ફટકારવી છે. ઇન્ઝમામે સેહવાગની વાતને ગંભીરતાથી નહતી લીધી અને તેને ફિલ્ડરને અંદર બોલાવી લીધો હતો. પછી સેહવાગે ઓવરના આગળના બોલ પર જ સિક્સર ફટકારી હતી. ઇન્ઝમામના આ નિર્ણયથી દાનિશ કનેરિયા ગુસ્સે થયો હતો.

Sachin Tendulkar and Inzamam-ul-Haq have mutual respect for each other.Sachin Tendulkar with Inzamam and his son during a practice session