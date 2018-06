જ્યારે કપિલ દેવે વર્લ્ડકપ જીત્યા બાદ વેસ્ટ ઇન્ડીઝ ટીમ પાસે દારૂ ઉધાર માંગી ઉજવણી કરી

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: 25 જૂન, 1983. ભારતે 35 વર્ષ પહેલા કપિલ દેવની આગેવાનીમાં પ્રથમ વખત ક્રિકેટનો વર્લ્ડકપ જીત્યો હતો. ભારતે લોર્ડ્સમાં રમાયેલ ફાઇનલ મેચમાં વેસ્ટ ઇન્ડીઝને હરાવ્યું હતું. ભારતે ચેમ્પિયન બન્યા બાદ ડ્રેસિંગ રૂમમાં ઉજવણી કરી હતી. કપિલ વિરોધી ટીમના ડ્રેસિંગ રૂમમાં પહોચ્યો ભારતીય કેપ્ટન કપિલ દેવ વર્લ્ડકપ જીત્યા બાદ વેસ્ટ ઇન્ડીઝના ડ્રેસિંગ રૂમમાં પણ તમામ ખેલાડીઓ સાથે હાથ મીલાવવા પહોચ્યા હતા. તે રૂમમાં સન્નાટો હતો, તેમને હજુ સુધી સમજમાં નહતું આવતુ કે તે વર્લ્ડકપ હારી ચુક્યા છે. કપિલ જણાવે છે કે તેને ત્યા શેમ્પેઇનની બોટલ નજરે પડી હતી. અસલમાં ભારતે માત્ર 183 રન બનાવ્યા હતા. ઇનિંગ્સ બ્રેક દરમિયાન વેસ્ટ ઇન્ડીઝ મેનેજમેન્ટે ઘણી બધી શેમ્પેઇનની બોટલ મંગાવી લીધી હતી. હવે તે તેમના કોઇ કામની નહતી. ક્લાઇવ લોયડે કપિલ દેવને ઇશારો કર્યો અને તે એક ખુણામાં જઇને બેસી ગયા હતા. કપિલ દેવ અને મોહિન્દર અમરનાથે બોટલો ઉઠાવી અને ટીમ ઇન્ડિયાએ આખી રાત સુધી ઉજવણી કરી હતી. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ લોર્ડ્સ નજીક વેસ્ટમોરલેન્ડ હોટલમાં રોકાઇ હતી. કપિલ દેવની પત્ની રોમીએ જણાવ્યુ કે તે હોટલ અને તેની આસપાસનો વિસ્તાર મિની ઇન્ડિયા બની ગયુ હતું. ત્યાં આખી રાત ભાંગડા થઇ રહ્યો હતો અને લાડુ વેચવામાં આવતા હતા. કપિલની પત્ની મેચ શરૂ થયા પહેલા જ સ્ટેન્ડમાં જઇને બેસી ગઇ હતી, તેને ફાઇનલ મેચ જોઇ હતી પરંતુ ભારતનું બેટિંગ પ્રદર્શન કઇ ખાસ રહ્યું નહતું, તેની સાથે ટેસ્ટ પ્લેયર યુઝવેન્દ્ર સિંહ પણ બેઠા હતા. આ તે જ યુઝવેન્દ્ર હતા જેમના નામે એક ટેસ્ટમાં સૌથી વધુ કેચ પકડવાનો રેકોર્ડ હતો. તેમને પોતાની પ્રથમ મેચમાં જ 7 કેચ પકડ્યા હતા. યુઝવેન્દ્ર ભારતની બેટિંગ બાદ લોર્ડ્સમાંથી જતા રહ્યાં હતા, તેમને કહ્યું કે આ મેચ જોવાથી સારૂ છે કે તે પત્નીને શોપિંગ પર લઇ જાય. રોમી દેવ એટલે કે કપિલની પત્ની ત્યા જ રોકાયેલી રહી હતી પરંતુ જેવા જ વેસ્ટ ઇન્ડીઝના પ્લેયર બાઉન્ડ્રી ફટકારતા અને તેની આસપાસ વિન્ડીઝના ફેન્સ બુમો પાડતા હતા. રોમીને ખોટુ લાગતુ હતું જેને કારણે તે પોતાના હોટલના રૂમમાં જતી રહી હતી.

On This Day 35 Years Ago Team Indai First Time Worldcup champion.Kapil Dev Opens The Champagne As India Celebration Their 1983 Worldcup Champion.