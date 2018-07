એક SIX ફટકારવા માટે ધોનીના કોચ આપતા 50 રૂપિયા, અત્યાર સુધી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ફટકારી ચુક્યો છે 342 સિક્સર

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતીય ક્રિકેટર મહેન્દ્રસિંહ ધોનીએ 37માં (7 જુલાઇ, 1981) જન્મ દિવસની ઉજવણી કરી હતી. ધોની સિક્સર ફટકારવા માટે જાણીતો છે. ધોનીનો હેલિકોપ્ટર શોટ જાણીતો છે. ઘણા ઓછા લોકો જાણતા હશે કે ક્યારેક ધોનીને સિક્સર ફટકારવા માટે ક્યારેક 50 રૂપિયા મળતા હતા. ધોની જ્યારે મેદાન પર ઉતરે છે ત્યારે ધોની...ધોનીનું જ નામ ગુંજે છે. ધોનીને સિક્સર મારીને મેચ પૂર્ણ કરવા માટે અલગ જ ઓળખ મળી છે. આ છે એમએસ ધોનીના ખાસ મિત્ર, કોઇનું થયુ મોત તો કોઇ ચલાવે છે દુકાન દરેક સિક્સર માટે મળતા હતા 50 રૂપિયા ભારતીય ટીમમાં જગ્યા બનાવ્યા પહેલા જ્યારે એમએસ ધોની સેન્ટ્રલ કોલ ફીલ્ડ લિમિટેડ તરફથી રમતો હતો ત્યારે તેને સિક્સર ફટકારવા માટે તેના કોચ 50 રૂપિયા આપતા હતા. કોચ દેવલ સહાયે શીશ મહલ ટૂર્નામેન્ટમાં માહીને દરેક સિક્સર માટે 50 રૂપિયા ઇનામ આપવાનો દાવો કર્યો હતો. ધોનીના નામે છે 342 સિક્સર પૂર્વ કેપ્ટને અત્યાર સુધી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં કુલ 342 સિક્સર ફટકારી છે. ધોનીના નામે વન ડેમાં 217, ટેસ્ટમાં 78 અને ટી-20માં 47 સિક્સર ફટકારી છે. વર્લ્ડકપ 2011ની ફાઇનલની યાદગાર સિક્સર ધોનીએ વર્ષ 2011માં શ્રીલંકા વિરૂદ્ધ વર્લ્ડકપ ફાઇનલમાં નુવાન કુલસેકરાના બોલ પર સિક્સર ફટકારી ભારતને વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બનાવ્યુ હતું.

Indian wicketkeeper-batsman MS Dhoni used to play for the Central Coal Fields Limited. In the Sheesh Mahal tournament, the cricketer would get Rs 50 from his coach Deval Sahay for each six that he hit.MS Dhoni Currunt International Sixes Record 342 Sixes.