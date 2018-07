મેદાન પર સુરેશ રૈના માટે પાણી લઇને કેમ ગયો હતો ધોની? માહીએ કર્યો ખુલાસો

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: આયરલેન્ડ વિરૂદ્ધ બીજી ટી-20 મેચમાં એમએસ ધોનીની એક તસવીર વાયરલ થઇ હતી જેમાં ધોની મેદાન પર સુરેશ રૈનાને પાણી પીવડાવવા માટે ગયો હતો. ધોનીની આ તસવીરે ફેન્સનું દિલ જીતી લીધુ હતું. ધોનીએ મેચ બાદ ખુલાસો કર્યો છે. ધોનીએ કર્યો ખુલાસો મેચ બાદ પત્રકાર પરિષદમાં ધોનીએ જણાવ્યુ કે ભારતીય ટીમના યુવા ખેલાડીઓને સારૂ પ્રદર્શન કરતા જોવુ તેને ઘણુ સારૂ લાગે છે. ખેલાડીઓએ તેની માટે ઘણી મહેનત કરી હતી, જે મેદાનમાં જોવા મળે છે.આ મહેનતનું પરિણામ તે રહ્યું કે અમે આ મેચ જીતીને સિરીઝ પોતાના નામે કરી શક્યા. તે બાદ એક પત્રકારે ધોનીને સવાલ કર્યો કે તે મેદાનમાં ડ્રિક્સ લઇને કેમ ગયો હતો? જેની પર ધોનીએ કઇક એવો જવાબ આપ્યો કે તમામ હસી પડ્યા હતા. ધોનીએ જણાવ્યુ કે તે ડ્રેસિંગ રૂમમાં બેસીને મેચ જોઇ કંટાળી ગયો હતો, જેને કારણે મેદાનમાં ડ્રિંક્સ લઇને જવાનો વિચાર કર્યો હતો. ધોની ડ્રિંક્સ લઇને ગયા સિવાય બેટિંગ દરમિયાન મનિષ પાંડેનું બેટ તૂટી જતા તેને બેટ આપવા પણ ગયો હતો. આયરલેન્ડ સામે ટીમમાં નહી પણ મેદાનમાં હતો ધોની, જીતી લીધુ દિલ વિરાટ કોહલી આ સવાલ પર થઇ ગયો નારાજ જ્યારે આ મામલે મેચ બાદ ભારતીય ટીમના કેપ્ટન વિરાટ કોહલીને સવાલ કરવામાં આવ્યો તો તે નારાજ થઇ ગયો હતો. વિરાટ કોહલીએ જણાવ્યુ કે મેદાન પર ડ્રિંક્સ લઇને જવાનો નિર્ણય ધોનીનો ખુદનો હતો. મહત્વપૂર્ણ છે કે આયરલેન્ડ સામે સિરીઝ જીત્યા બાદ ભારતીય ટીમની નજર ઇંગ્લેન્ડ વિરૂદ્ધ રમાનારી ટી-20 સિરીઝ પર હશે.

India Vs ireland 2nd T20I Match MS Dhoni Carrying Drinks For Suresh Raina. Mahendra Singh Dhoni Explained to him Story.