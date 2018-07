2007ના WCમાં હાર્યા બાદ ટીમનું કેપ્ટન બનવા કોઇ નહતું તૈયાર, ધોનીએ સ્વીકારી'તી જવાબદારી

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતના પૂર્વ કેપ્ટન એમએસ ધોનીએ પોતાના 37માં (7 જુલાઇ, 1981)માં જન્મ દિવસની ઉજવણી કરી હતી. એમએસ ધોનીને 2007માં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો હતો. આ જવાબદારી બીસીસીઆઇએ પ્રયોગ તરીકે ધોનીને સોપી હતી. ધોનીએ આ જવાબદારીને નીભાવી અને ટીમ ઇન્ડિયાને 2007 ટી-20 વર્લ્ડકપમાં ચેમ્પિયન બનાવ્યુ હતું. તે બાદ કેપ્ટન કૂલે ક્યારેય પાછળ ફરીને જોયુ નથી. 2007ના વર્લ્ડકપમાં પ્રથમ રાઉન્ડમાં જ ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ બહાર થઇ ગઇ હતી. તે બાદ ટીમ ઇન્ડિયાના ખેલાડીઓના ઘર પર નારાજ ફેન્સ દ્વારા પત્થર ફેકવામાં આવ્યા હતા. આખો દેશ ટીમના પ્રદર્શન બાદ ગુસ્સામાં હતો. રાહુલ દ્રવિડે કેપ્ટન્સી છોડી દીધી હતી. ટીમ ઇન્ડિયાનું કેપ્ટન બનવા માટે કોઇ તૈયાર નહતું. ધોનીને 2007માં બનાવવામાં આવ્યો હતો કેપ્ટન ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનું 2007માં 50 ઓવરના વર્લ્ડકપમાં ખરાબ પ્રદર્શન રહ્યુ હતું. ટીમ ઇન્ડિયા પ્રથમ રાઉન્ડમાં જ બહાર થઇ ગઇ હતી. ત્યારે સીનિયર ખેલાડીઓની ક્ષમતા પર સવાલ ઉભા થયા હતા. તે બાદ બોર્ડે ધોનીને કેપ્ટન બનાવ્યો હતો. ધોનીએ 10 વર્ષ બાદ ખુલાસો કર્યો હતો કે તેને કેમ કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો હતો. મહત્વપૂર્ણ છે કે ધોનીને જ્યારે કેપ્ટન્સી સોપવામાં આવી ત્યારે યુવરાજ સિંહ, હરભજન સિંહ, વિરેન્દ્ર સેહવાગ અને ગૌતમ ગંભીર જેવા દિગ્ગજ ખેલાડી કેપ્ટન બનવા માટે ફેવરિટ હતા. ધોનીએ કહ્યું, 'એક વખત ફરી આ મુશ્કેલ સવાલ છે, કારણ કે તે સમયે કેટલાક સીનિયર ખેલાડીઓએ મારો સાથ આપ્યો હતો. જ્યારે મને ટીમનો કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યો ત્યારે હું તે મીટિંગમાં હાજર નહતો. મારી ઇમાનદારી અને રમત પ્રત્યે મારી જાણકારીને ધ્યાનમાં રાખતા આ જવાબદારી સોપવામાં આવી છે. મેચની પરિસ્થિતિને સમજવુ ઘણુ મહત્વનું હોય છે. જોકે, તે સમયે ટીમમાં એક યુવા ખેલાડી હતો અને જ્યારે એક સીનિયર ખેલાડીએ મારી રાય પુછી તો મે પોતાનો વિચાર રજૂ કર્યો હતો. ટીમના અન્ય ખેલાડીઓ સાથે પણ મારા સારા સબંધ હતા. ધોનીનું કેપ્ટન તરીકે પ્રદર્શન એમએસ ધોનીએ 199 વન ડે મેચમાં કેપ્ટન્સી કરી છે જેમાં ભારતે 110 મેચ જીતી છે. ધોનીની કેપ્ટન્સીમાં ઘરેલુ વન ડે મેચમાં કુલ 73 મેચમાંથી 43માં જીત મળી છે. વન ડેમાં બેટિંગ સ્ટ્રાઇક રેટ અને એવરેજની વાત કરીએ તો એબીડી વિલિયર્સ બાદ ધોની વિશ્વનો બીજો સૌથી સફળ કેપ્ટન છે. 199 મેચની કેપ્ટન્સી કરતા ધોનીએ કુલ 6633 રન જ્યારે ડી વિલિયર્સે 87 મેચની કેપ્ટન્સીમાં 4217 રન બનાવ્યા છે. એમએસ ધોનીનું FARM House, રાંચીમાં 7 એકરમાં ફેલાયેલુ છે નવુ ઘર

