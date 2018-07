ધોનીનો એક કેચ 25 લાખમાં પડ્યો, ઇંગ્લેન્ડના કેપ્ટન મોર્ગનનો કેચ પકડવા જતા સ્ટમ્પ પર પડતા તૂટી ગયા

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતે ઇંગ્લેન્ડને ત્રીજી અને અંતિમ ટી-20 મેચમાં 7 વિકેટે હરાવી શ્રેણી 2-1થી જીતી લીધી હતી. આ મેચમાં ભારતીય વિકેટકીપર એમએસ ધોનીએ 5 કેચ પકડ્યા હતા.જેમાંથી એક કેચ 25 લાખ રૂપિયામાં પડ્યો હતો. ધોની ઇયાન મોર્ગનનો કેચ પકડવા જતા સ્ટમ્પ પર પડ્યો હતો જેને કારણે તે તૂટી ગયા હતા. ધોનીનો એક કેચ પડ્યો 25 લાખમાં ઇંગ્લેન્ડની ઇનિંગ દરમિયાન મેચની 14મી ઓવરમાં જ્યારે હાર્દિક પંડ્યા બોલિંગ કરવા આવ્યો તો તેના એક બોલને ઇંગ્લેન્ડના કેપ્ટન ઇયાન મોર્ગનનો એક શોટ ઉપર હવામાં ઉછળ્યો હતો જેને પકડવાના ચક્કરમાં ધોનીએ LED સ્ટમ્પ તોડી નાખ્યા હતા. મહત્વપૂર્ણ છે કે ધોનીએ જે LED સ્ટમ્પ તોડ્યા છે તેની કિંમત આશરે 40,000 ડોલર છે એટલે કે 25 લાખ રૂપિયા. ઇયાન મોર્ગન 6 રન બનાવી આઉટ થયો હતો. ભારતે સતત છઠ્ઠી વખત ટી-20 શ્રેણી જીતી, રોહિત શર્માની ટી-20માં ત્રીજી સદી

India Beat England 3rd T20I By 7 Wicket And Series Win 2-1.MS Dhoni Breaks LED Stumps Catch By Eoin Morgan Out 6 Run.