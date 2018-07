આ છે એમએસ ધોનીના ખાસ મિત્ર, કોઇનું થયુ મોત તો કોઇ ચલાવે છે દુકાન

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતના પૂર્વ કેપ્ટન અને ક્રિકેટર એમએસ ધોની પોતાના 37માં (7 જુલાઇ, 1981) જન્મ દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યો છે. એમએસ ધોની સ્ટાર બનવા છતા પોતાના મિત્રોને ભુલ્યો નથી. 2016માં એમએસ ધોનીની બાયોપિક આવી હતી જેમાં તેના કેટલાક મિત્રોનો પણ ઉલ્લેખ હતો જે બાળપણથી લઇ તેની કારકિર્દીની શરૂઆતમાં સાથે રહ્યાં હતા. ધોનીનો આવો જ એક ખાસ મિત્ર સંતોષ લાલ હતો જેને ધોનીને તેનો સિગ્નેચર હેલિકોપ્ટર શોટ રમતા શીખવાડ્યો હતો. જો કે તેનું 2013માં એક બીમારીને કારણે મોત થઇ ગયું. સમોસાના બદલે સંતોષે શીખવાડ્યો હતો શોટ - ધોની અને સંતોષ સાથે ટેનિસ બોલ ટૂર્નામેન્ટ રમતા હતા, આ દરમિયાન ધોની સંતોષના એક શોટનો દીવાનો થઇ ગયો જેને તે થપ્પડ શોટ કહેતો હતો. ધોનીએ જીદ કરી કે સંતોષ તેને આ શોટ શીખવાડેય તે બાદ સંતોષે સમોસા ખવડાવવાની શરત પર ધોનીને આ શોટ રમતા શીખવાડ્યો હતો. આ શોટ આજે ધોનીના હેલિકોપ્ટર તરીકે જાણીતો છે.

- પરંતુ દુખની વાત એ છે કે ધોનીને ફેમસ શોટ શીખવાડનાર સંતોષ આ દુનિયામાં નથી. 2013માં સંતોષનું એક્યૂટ પૈક્રિયાઇટિસ નામની બીમારીથી મોત થયું હતું. ધોનીના પ્રયાસ બાદ પણ ન બચ્યો સંતોષ - ધોની જ્યારે ટીમ ઇન્ડિયા સાથે એક ટૂર પર હતો ત્યારે તેને સંતોષની હાલતના સમાચાર મળ્યા હતા. ધોનીએ ત્યારે ફોન કરી સંતોષને લઇ જવા માટે રાંચીથી દિલ્હી એર એમ્બ્યુલન્સની વ્યવસ્થા કરી હતી. તે બાદ સંતોષે દિલ્હીની એપોલો હોસ્પિટલમાં દમ તોડી દીધો હતો. સંતોષની સારવારનો ખર્ચ ધોની ઉઠાવી રહ્યો હતો.

એમએસ ધોનીની મિત્રતાના કિસ્સા, ટી-સ્ટોલ ચલાવતા મિત્રને લગાવ્યો ગળે પરમજીત કૌર - ધોનીની કારકિર્દીની શરૂઆતમાં તેના મિત્ર છોટૂ ભૈયા એટલે કે પરમજીત કૌરનું મહત્વનું યોગદાન રહ્યું છે. ધોની જ્યારે લોકલ લેવલ ક્રિકેટ રમતો હતો ત્યારે પરમજીત સ્પોર્ટ્સની દુકાન ચલાવતો હતો. પરમજીત ધોનીને રમવા માટે બેટ આપતો હતો. પરમજીતે જ મિત્રો સાથે મળી ધોનીને ટેક્સી રેન્ટ પર કરાવી હતી જ્યારે તે ટીમ સિલેક્શન માટે ફ્લાઇટ ચુકી ગયો હતો. તે સીવાય પરમજીતે જ ધોનીને સૌથી પહેલા બેટની સ્પોન્સરશીપ પણ અપાવી હતી. પરમજીત આજે પણ સ્પોર્ટ્સ આઇટમ્સની દુકાન ચલાવે છે. સીમંત લોહાની - સ્કૂલ લાઇફથી ધોનીનો મિત્ર ચિટ્ટૂ (સીમંત લોહાની) દરેક સમયે તેનો સાથ આપ્યો છે. ફિલ્મમાં એમ પણ બતાવવામાં આવ્યું છે કે ધોનીની પ્રથમ ગર્લફ્રેન્ડના મોત બાદ ચિટ્ટૂ તેને સમાચાર આપી તેને સાંત્વના આપે છે. ચિટ્ટૂ આજે પણ ધોનીના ઘરની પાસે જ રહે છે. ધોની જ્યારે પણ ઘરે જાય છે ચિટ્ટૂને જરૂર મળે છે. રિપોર્ટ્સ અનુસાર ચિટ્ટૂ પ્રાઇવેટ જોબ કરે છે. સત્યપ્રકાશ રણજી ક્રિકેટર સત્યપ્રકાશને ધોની સત્તૂ કહીને બોલાવે છે. ધોનીનો સીનિયર સત્યપ્રકાશ પણ રણજી ક્રિકેટર રહ્યો છે અને તેને સ્પોર્ટ્સ કોટામાંથી રેલ્વેમાં જોબ મળી ગઇ હતી. બાદમાં સત્યપ્રકાશની મદદથી ધોનીને સાઉથ ર્ઇસ્ટન રેલ્વેમાં પોસ્ટિંગ મળે છે. સત્યપ્રકાશ આજે પણ રેલ્વેમાં કામ કરે છે

Indian Cricketer MS Dhoni Birthday Turn 37.MS Dhoni friend and the inventor of the helicopter shot. Chotu Bhaiya is the owner of a sport merchandise store in Ranchi, who supported Dhoni since his early days in cricket, be it financially or morally.