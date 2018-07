સાક્ષીએ ઈન્સ્ટાગ્રામ પર માહીને કરી બર્થડે વિશ, લખ્યું 'જીવનને સરળ, વ્યવહારુ રીતે જીવતા મને શીખવ્યું તે બદલ તારો આભાર'

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના પૂર્વ કેપ્ટન અને પોતાના ફેન્સ વચ્ચે મિસ્ટર કુલના નામથી જાણીતા એમએસ ધોની પોતાના 37માં જન્મ દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યો છે. ધોનીનો જન્મ 7 જુલાઇ 1981એ રાંચીમાં થયો હતો. પતિના જન્મ દિવસે પત્ની સાક્ષીએ પોતાના ઇંસ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર એક તસવીર શેર કરી અને ઇમોશનલ મેસેજ લખીને ધોનીને વિશ કર્યુ હતું. પોતાના આ મેસેજમાં સાક્ષીએ એમએસ ધોનીને દાર વ્યક્તિ ગણાવતા લખ્યુ કે ગત 10 વર્ષમાં તેને પોતાના પતિ પાસેથી ઘણુ શીખવા મળ્યુ. તેની માટે તેને પોતાના પતિ ધોનીનો આભાર માન્યો હતો.સાક્ષી ધોનીની આ પોસ્ટ વાયરલ થઇ હતી અને તેને 11 કલાકમાં 4 લાખ 74 હજાર 299 લોકોએ લાઇક્સ કરી છે જ્યારે 9 હજારથી વધુ લોકોએ કોમેન્ટ કરી છે. સાક્ષીએ લખ્યો મેસેજ - સાક્ષીએ પોતાના મેસેજમાં લખ્યુ, 'હેપ્પી બર્થ ડે ટુ યૂ...તમે કેટલા સારા વ્યક્તિ છો તે વાત શબ્દોમાં નથી જણાવી શકતી કારણ કે તે પણ ઓછા પડી જશે અને ન્યાય પણ નહી કરી શકો...ગત 10 વર્ષમાં મે તમારી પાસે ઘણુ શીખ્યુ...અને તે હજુ પણ શીખુ જ છું...જીવનમાં વસ્તુને જોવા અને તેની ડીલ કરવા માટે સરળ અને પ્રેક્ટિકલ મે તમારી પાસે જ શીખ્યુ છે..મારા જીવનને આટલુ સુંદર બનાવવા માટે તમને ઘણો પ્રેમ અને તમારો આભાર!' - મહત્વપૂર્ણ છે કે આ કપલ ગત 10 વર્ષથી એક બીજાની સાથે છે. આશરે 2 વર્ષ ચાલેલા અફેર બાદ આ બન્નેએ 4 જુલાઇ, 2010માં લગ્ન કર્યા હતા. જેને કારણે સાક્ષીએ લખ્યુ કે ગત 10 વર્ષમાં તમારી પાસેથી ઘણુ શીખવા મળ્યુ. રસપ્રદ છે ધોની-સાક્ષીની લવસ્ટોરી - ધોનીની ક્રિકેટ કારકિર્દીની જેમ તેની લવસ્ટોરી પણ રસપ્રદ રહી છે. જેના વિશે ધોનીની બાયોપિક ફિલ્મ 'એમએસ ધોની: ધ અનટોલ્ડ લવસ્ટોરી'માં જણાવવામાં આવ્યુ હતું.

- આ કપલની પ્રથમ મુલાકાત વર્ષ 2008માં કોલકાતાની હોટલ તાજમાં થઇ હતી. સાક્ષી હોટલ મેનેજમેન્ટનો કોર્સ કર્યા બાદ ત્યા ઇન્ટર્નશીપ કરી રહી હતી.

- ધોની તે સમયે પાકિસ્તાન સાથે ઇડન ગાર્ડન્સમાં રમાનારી મેચ માટે સાથે તે હોટલમાં જ રોકાયો હતો, જોકે, તે સમયે બન્ને એક બીજાને ઓળખતા નહતા. આ છે એમએસ ધોનીના ખાસ મિત્ર, કોઇનું થયુ મોત તો કોઇ ચલાવે છે દુકાન પ્રથમ વખત ધોનીને ઓળખી શકી નહતી સાક્ષી - ફિલ્મમાં વાર્તા અનુસાર કોલકાતાની તાજ હોટલમાં સ્ટે દરમિયાન ધોનીના રૂમનો કી-કાર્ડ ખોવાઇ જાય છે. જે બાદ તે ત્યા ઇન્ટર્નશિપ કરી રહેલી સાક્ષી પાસે હેલ્પ માંગે છે.

- સાક્ષી તેને ઓળખી નથી શકતી અને તેની ડિટેલ્સ ચેક કરવા માટે તેનું નામ પુછે છે. આ વાત ધોનીને થોડુ સરપ્રાઇઝ કરે છે પરંતુ એક વખત ફરી સાક્ષી તેને તેનું નામ પુછે છે, ત્યારે તે પોતાનું નામ જણાવે છે.

- તે બાદ સાક્ષી તેને તેનો રૂમ નંબર અને પછી તેનો ID કાર્ડ માંગે છે. ધોની ID હોવાનો પણ ઇનકાર કરે છે. તે બાદ સાક્ષી કહે છે કે id વગર હું તમારી કોઇ મદદ નથી કરી શકતી.

- ત્યારે ધોનીના કહેવા પર સાક્ષી તેની સાથે તેના રૂમ સુધી જાય છે જ્યાં તે ધોનીની id જોયા બાદ રૂમની બહાર આવે છે, બહાર આવતા જ તેના કલિગ્ઝ તેને જણાવે છે કે મહેન્દ્રસિંહ ધોની કોણ છે. તે બાદ સાક્ષી બુકે લઇને ધોનીની માફી માંગવા જાય છે. સાક્ષીથી આ કારણે ઇમ્પ્રેસ થયો હતો ધોની - તે ધોનીની માફી માંગે છે પરંતુ ત્યારે અચાનક ધોની સાક્ષી પાસે ઓટોગ્રાફ માંગીને તેને સરપ્રાઇઝ કરી દે છે. ધોની કહે છે કે તમે તો તમારૂ કામ કરી રહ્યાં હતા અને તે સમયે તમારે વિચારવાની જરૂર નથી, આ વાત ઘણી રેર છે.

- તે બાદ ધોની તેને ઓટોગ્રાફ આપે છે. જતા સમયે સાક્ષી તેને "હેવ અ ગુડ ડે" કહે છે, બદલામાં ધોની કહે છે 'આઇ એમ હેવિંગ વન સાક્ષી' અહીથી બન્નેની લવસ્ટોરીની શરૂઆત થાય છે. બાળપણનું પણ છે કનેક્શન - ધોની અને સાક્ષી રાંચીની ડીએવી શ્યામલી સ્કૂલમાં સાથે ભણ્યા છે. બન્નેના પિતા એક જ કંપનીમાં કામ કરતા હતા. સાક્ષીનો પરિવાર તેના પિતાના રિટાયરમેન્ટ બાદ દહેરાદુન જતો રહ્યો હતો. જ્યારે ધોનીનો પરિવાર રાંચીમાં જ રહ્યો. - સાક્ષી અને ધોનીના પિતા રાંચીમાં MECON કંપનીમાં સાથે કામ કરતા હતા. બાદમાં સાક્ષીના પિતા કેનોઇ ગ્રુપની બીનાગુરી ચા કંપનીમાં કામ કરવા લાગ્યા અને તેમને રાંચી છોડી દીધુ. - રાંચી બાદ સાક્ષીએ આગળનો અભ્યાસ દહેરાદુનની વેલહેમમાં પૂર્ણ કર્યો, તેને ઓરંગાબાદની ઇન્ટીટ્યૂટ ઓફ હોટલ મેનેજમેન્ટમાંથી ડિગ્રી લીધી છે. સાક્ષીએ પોતાની ટ્રેનિંગ કોલકાતાની તાજ બંગાળ હોટલમાં પૂર્ણ કરી હતી. ધોની પાસે છે 6 હજારથી લઇ 1 કરોડ સુધીની કાર અને બાઇકનું કલેક્શન

