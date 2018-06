પાર્થિવ પટેલે ખોલ્યુ રહસ્ય- અમારા કારણે સફળ ક્રિકેટર બન્યો ધોની

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતીય ટીમના પૂર્વ કેપ્ટન એમએસ ધોની બેટિંગની સાથે સાથે પોતાની વિકેટકીપિંગ માટે પણ જાણીતો છે. વર્ષ 2004માં બાંગ્લાદેશ વિરૂદ્ધ પોતાની ડેબ્યૂ મેચ રમનારા ધોની માટે પોતાની જગ્યા બચાવી રાખવી આસાન નહતી. ભારતીય ટીમમાં દિનેશ કાર્તિક, પાર્થિવ પટેલ અને નમન ઓઝા જેવા વિકેટકીપર લાંબા સમયથી ટીમમાં આવવાની રાહ જોઇ રહ્યાં હતા. રાહુલ દ્રવિડ બાદ દિનેશ કાર્તિક અને પાર્થિવ પટેલને કેટલીક મેચમાં રમવાની તક મળી હતી પરંતુ આ દરમિયાન તે કઇ ખાસ પ્રદર્શન કરી શક્યા નહતા. પાકિસ્તાન વિરૂદ્ધ રમાયેલી વન ડે સિરીઝમાં એમએસ ધોની રાતોરાત સુપરસ્ટાર બની ગયો હતો. ધોનીએ આ સિરીઝમાં પોતાના બેટથી જ નહી પણ વિકેટકીપિંગમાં પણ દિગ્ગજોને પ્રભાવિત કર્યા હતા. ગૌરવ કપૂરના શો બ્રેકફાસ્ટ વિથ ચેમ્પિયન્સમાં એક ઇન્ટરવ્યૂ દરમિયાન પાર્થિવ પટેલે ધોનીની સફળતા પાછળનું રહસ્ય ખોલતા કહ્યું કે, ધોની અમારા કારણે સફળ ક્રિકેટર બન્યો. પાર્થિવ પટેલે કર્યા અનેક ખુલાસા પાર્થિવ પટેલે કહ્યું કે ધોનીએ અમારા બધાથી સારૂ ક્રિકેટ રમ્યુ જેને કારણે તે પોતાની અલગ ઓળખ બનાવવામાં સફળ રહ્યો. ધોનીની આ સફળતામાં અમારો પણ હાથ રહ્યો છે. જો અમે તે દરમિયાન ખરાબ ક્રિકેટ ના રમતા તો ભાગ્યે જ ધોનીને તક મળી હોત અને તે આજે આ જગ્યાએ ના પહોચી શકત. પોતાના જીવનના સંઘર્ષ વિશે વાત કરતા પાર્થિવે શો દરમિયાન કેટલાક રહસ્ય પણ ખોલ્યા હતા. પાર્થિવ પટેલે જણાવ્યુ કે તે દરમિયાન ટીમ સિલેક્શન જાણવા માટે અમારે ટીવી પાસે બેસવુ પડતું હતું. ભારતીય એ ટીમ તરફથી રમ્યા બાદ તે ઘરે આવીને ઉંઘી ગયો હતો અને ત્યારે તેની બહેને તેને આવીને જણાવ્યુ કે તેનું સિલેક્શન ભારતીય ટીમમાં થઇ ગયુ છે. બહેનની વાત સાંભળીને તેને લાગ્યુ કે તે સપનામાં છે પરંતુ જ્યારે આંખ ખુલી તો તેને આ વાત પર વિશ્વાસ થયો નહતો. પાર્થિવ પટેલે પોતાની ક્રિકેટ કારકિર્દીમાં ભારત માટે 38 વન ડે અને 25 ટેસ્ટ મેચ રમી છે. રાહુલનો ખુલાસો- અમે માત્ર મિત્ર જ છીએ, કોલેજના સમયથી એક બીજાને ઓળખીએ છીએ

Indian Cricketer MS Dhoni becomes Star cricketer due to poor performance of Parthiv Patel. Parthiv Patel Revealed Story Breakfast With The Champion.