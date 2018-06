IPLમાં 100 કરોડથી પણ વધુ કમાયા છે ધોની-રોહિત શર્મા, જાણો વિરાટ કોહલીની કમાણી

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: IPL 2018ને પૂર્ણ થયાને એક મહિનો પૂર્ણ થવા આવ્યો છે. આઇપીએલમાં એમએસ ધોનીની ટીમ ચેન્નાઇ સુપરકિંગ્સ ચેમ્પિયન બન્યું હતું. એક દાયકામાં આઇપીએલે કેટલાક ખેલાડીઓની કારકિર્દીને ચમકાવી છે.દરમિયાન અમે તમને IPLમાંથી કેટલા ખેલાડીને કેટલા રૂપિયાની કમાણી કરી તેના વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ. ધવન-ધોની-વિરાટ કોહલીની કમાણી રોહિત શર્મા: આઇપીએલમાં કમાણી મામલે રોહિત શર્મા બીજા નંબર પર છે. રોહિત શર્માએ 106.1 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે. મુંબઇ ઇન્ડિયન્સને ત્રણ વખત ચેમ્પિયન બનાવનાર રોહિત શર્મા ડેક્કન ચાર્જસ તરફથી પણ રમી ચુક્યો છે.

એમએસ ધોની: આઇપીએલ-11માં ચેન્નાઇ સુપરકિંગ્સને ચેમ્પિયન બનાવનારા ધોનીનું નામ કમાણી મામલે સૌથી ઉપર છે. ધોનીએ 107.8 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે.

શિખર ધવન:સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદના ઓપનર બેટ્સમેન શિખર ધવને આઇપીએલની તમામ સિઝનમાં ભાગ લીધો છે અને કુલ 59.7 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે. આઇપીએલમાં ધવન દિલ્હી અને મુંબઇ તરફથી પણ રમી ચુક્યો છે. રોબિન ઉથપ્પા: આઇપીએલમાં સૌથી વધુ કમાણી કરનારા ક્રિકેટરમાં રોબિન ઉથપ્પા પણ પાછળ નથી. કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ તરફથી રમતા ઉથપ્પાએ 65.8 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે. આ ખેલાડી પૂણે વોરિયર્સ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરૂ માટે પણ રમી ચુક્યો છે.

શેન વોટસન: IPL 2018માં 2 સદી ફટકારનારા ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટરે અત્યાર સુધી 69.1 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે. વોટસન આ પહેલા આરસીબી અને રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે પણ રમી ચુક્યો છે.

એબીડી વિલિયર્સ: રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરૂના સ્ટાર એબીડી વિલિયર્સની કમાણી 69.5 કરોડ રૂપિયા છે. ડી વિલિયર્સ દિલ્હી ડેરડેવિલ્સ તરફથી પણ રમી ચુક્યો છે.

સુરેશ રૈના: ચેન્નાઇ સુપરકિંગ્સના સુરેશ રૈનાએ આઇપીએલમાંથી 77.7 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે. રૈના 2 વર્ષ ગુજરાત લાયન્સનો કેપ્ટન પણ હતો.

યુવરાજ સિંહ: કિંગ્સ ઇલેવન પંજાબ, દિલ્હી ડેરડેવિલ્સ, પૂણે વોરિયર્સ, સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ અને રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરૂ ટીમ તરફથી રમી ચુકેલા યુવરાજ સિંહે આઇપીએલમાંથી 83.6 કરોડની કમાણી કરી છે.

વિરાટ કોહલી: ભારતીય ક્રિકેટ કેપ્ટન વિરાટ કોહલીએ આઇપીએલમાંથી 92.2 કરોડની કમાણી કરી છે. વિરાટ કોહલી રોયલ ચેલેન્જર્સ બેંગલુરૂ તરફથી રમતો હતો.

ગૌતમ ગંભીર: દિલ્હી ડેરડેવિલ્સના ગૌતમ ગંભીરે 94.6 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે. ગંભીરની કેપ્ટન્સીમાં કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ 2 વખત ચેમ્પિયન પણ બની છે. IPLમાં વિરાટ કોહલીની ટીમ તરફથી રમતા સિરાજે ખરીદી જીપ, પિતા ચલાવતા હતા રિક્ષા

Indian Premier League Cricketers Earnings. MS Dhoni And Rohit Sharma Have Made More Than 100 Crores Earnings In IPL.