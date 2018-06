ધોની ઇંગ્લેન્ડ સામે અનોખી સિદ્ધિથી 3 મેચ દૂર, સચિન-દ્રવિડની ક્લબમાં થશે સામેલ

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતીય ક્રિકેટર મહેન્દ્રસિંહ ધોની જેવો જ ઇંગ્લેન્ડ વિરૂદ્ધ માનચેસ્ટરમાં પ્રથમ ટી-20 મેચ રમવા મેદાનમાં ઉતરશે, તે એક વિશેષ સિદ્ધિ મેળવી લેશે. આ સિદ્ધિ મેળવનાર તે ભારતનો ત્રીજો ક્રિકેટર બની જશે. ધોનીએ અત્યાર સુધી આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 497 મેચ રમી છે. ધોની આયરલેન્ડ વિરૂદ્ધ 27 જૂને ટી-20 મેચ રમવા માટે મેદાનમાં ઉતરશે. 2004માં ધોનીએ કર્યુ હતું ડેબ્યુ 36 વર્ષીય ધોનીએ 2004માં બાંગ્લાદેશ વિરૂદ્ધ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં ડેબ્યૂ કર્યુ હતું. તે અત્યાર સુધી કુલ 497 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ (90 ટેસ્ટ મેચ, 318 વન ડે અને 89 ટી-20) મેચ રમી ચુક્યો છે. ભારત આયરલેન્ડ વિરૂદ્ધ 27 અને 29 જૂને 2 ટી-20 મેચ રમવાનું છે. આ રીતે માનચેસ્ટરમાં ઇંગ્લેન્ડ વિરૂદ્ધ પ્રથમ ટી-20 મેચ તેની 500મી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ હશે. તે આ સિદ્ધિ મેળવનાર ભારતનો ત્રીજો અને વિશ્વનો નવમો ક્રિકેટર બનશે. ભારત તરફથી સચિન તેંડુલકર અને રાહુલ દ્રવિડ આ સિદ્ધિ મેળવી ચુક્યા છે. ભારત ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસે ત્રણ ટી-20 અને ત્રણ વન ડે મેચ રમવાનું છે. ધોની પાસે કોઇ પણ હાલતમાં ઇંગ્લેન્ડમાં આ સિદ્ધિ મેળવવાની તક છે. IPLમાં 100 કરોડથી પણ વધુ કમાયા છે ધોની-રોહિત શર્મા, જાણો વિરાટ કોહલીની કમાણી

MS Dhoni, who made his international cricket debut in December 2004 against Bangladesh, will become only the third Indian player to feature in 500 or more international matches.