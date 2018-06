બિરિયાનીના વચન પર વિકેટ લેતો મોહમ્મદ શમી, પિતા કરતા ખેતી

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતના ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ શમી તાજેતરમાં અફઘાનિસ્તાન સામેની ટેસ્ટ મેચ પહેલા યો-યો ટેસ્ટમાં ફેલ થયો હતો. દરમિયાન અમે તમને શમીની લાઇફ સાથે જોડાયેલા રસપ્રદ ફેક્ટ વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ. મોહમ્મદ શમીના પિતા તોસિફ ઉત્તર પ્રદેશના અમરોહા જિલ્લાના સહસપુર ગામમાં ખેતી કરતા હતા. ચાર પુત્ર અને એક પુત્રીના પિતા તોસિફ તેમના જમાનામાં ફાસ્ટ બોલર હતા. જ્યારે મોહમ્મદ શમી 13-14 વર્ષનો હતો ત્યારે શમીને બોલિંગ કરતો જોયો. શમીના પિતાને લાગ્યુ કે આ છોકરામાં સારો બોલર બનવાની પુરતી ક્ષમતા છે. તેના પિતા પછી મુરાદાબાદમાં કોચ બદરૂદ્દીન સિદ્દીકીને મળવા તેને લઇ ગયા. બદરૂદ્દીન શમીને જોઇને જ સમજી ગયા કે આ છોકરો કઇક અલગ જ છે. તેની બોલિંગની ઝડપી વધુ તેજ હતી. કોચે તેને 30 મિનિટ સુધી બોલિંગ કરવા કહ્યું, શમી બોલિંગ કરતો રહ્યો અને તેની ગતિમાં કોઇ ફરક પડ્યો નહી. શમીના કોચે સ્ટેટ લેવલ માટે તૈયાર કર્યો આખુ વર્ષ ઉત્તર પ્રદેશમાં સ્ટેટ લેવલ પર રમવા માટે તૈયાર કર્યો. દરરોજ 22 કિમી આવવુ શમી માટે ચાર-પાંચ વર્ષનું રૂટીન રહ્યું. દરરોજ બપોરે 1:30 વાગ્યા સુધી તે વોર્મઅપ કરતો અને 2:30 વાગ્યે નેટ પ્રેક્ટિસ કરતો. પરંતુ તેમ છતા ઉત્તર પ્રદેશની અંડર 19 ટીમમાં તેની પસંદગી થઇ શકી નહી, ત્યારે કોચે તેને 2005માં કોલકાતામાં ડેલહાઉસી એથ્લેટિક ક્લબમાં મોકલ્યો. તે ઇડન ગાર્ડન્સથી એક કિમી દૂર હતું. શમી શહેરમાં કોઇને ઓળખતો નહતો. એક દિવસ ડેલહાઉસી ક્લબના સુમન ચક્રવર્તીએ ટાઉન ક્લબના દેવવ્રત દાસને શમીની રમત જોવા માટે બોલાવ્યા. દાસ બંગાળ ક્રિકેટ એસોસિએયેશનના ભૂતપૂર્વ સહાયક સચિવ હતા. દાસ ગ્રાઉન્ડ પર ગયા 15 છોકરા પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યાં હતા અને તેમણે તેમાંથી શમીને પસંદ કર્યો. શમીને વાર્ષિક 75 હજાર રૂપિયા આપ્યા શમીને પૂછ્યુ તારૂ નામ શું છે? ક્યાથી આવ્યો છે?શું રમવા માંગે છે? શમીએ સહમતી વ્યક્ત કરી તો દાસે કહ્યું- 'વાર્ષિક 75 હજાર રૂપિયા આપીશ અને રૂ. 100 દરરોજ ભોજનના' શમીએ કહ્યું એક સમસ્યા છે, મારા રહેવાનું કોઇ સ્થળ નથી. દાસે તુરંત કહ્યું- મારૂ ઘર છે. દાસ શમીને ઘરે લઇ ગયા અને પત્નીને કહ્યું આ છોકરો આજથી અહીં રહેશે. આ રીતે શમીએ ટાઉન ક્લબ માટે રમવાનું શરૂ કર્યુ. દાસ ઓફિસ જતો તો શમીને ગ્રાઉન્ડ પર મુકવા જતા અને આવતી વખતે લેવા આવતા. કોઇ જિમિંગ અથવા વેઇટ લિફ્ટિંગ શમીને અપનાવ્યું નથી. બસ રનિંગ અને નેટ પ્રેક્ટિસ. બપોરે એક વાગ્યાથી સાંજે ચાર વાગ્યા સુધી બોલિંગ જ કરતો રહેતો. સુવા અને બિરિયાનીના શોખીન શમીને અનેક વખત મેચ દરમિયાન દાસ કહેતા હતા, તારી બોલિંગથી કેટલીક વિકેટ લે, તો શમી માત્ર એટલુ કહેતો હતો.- બિરિયાની. દાસ વચન આપતા કે હું તને બિરિયાની ખવડાવીશ. ત્યારે શમી કહેતો- સારૂ તો પછી બે બોલ અને તે વિકેટ લઇ લેતો. શમીએ ચીયરગર્લ સાથે કર્યા છે લગ્ન શમીના લગ્ન એક ચીયરગર્લ હસીન જહાન સાથે થયા હતા. તેને એક પુત્રી છે પત્નીએ થોડા સમય પહેલા જ તેની પર ગંભીર આરોપ લગાવ્યા હતા. 2012માં એક આઇપીએલ મેચ દરમિયાન હસીન કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સ માટે ચીયર લીડિંગ કરી રહી હતી ત્યારે મોહમ્મદ શમી સાથે તેની પ્રથમ મુલાકાત થઇ હતી. પ્રથમ મુલાકાતમાં જ શમી હસીન જહાંને દિલ દઇ બેઠો હતો. બન્નેએ કેટલાક વર્ષ એક બીજાને ડેટિંગ કરતા રહ્યાં હતા. શમી-હસીન જહાને 6 જૂન, 2014માં મુરાદાબાદ-દિલ્હી રોડ સ્થિત એક ફાઇવસ્ટાર હોટલમાં લવ મેરેજ કર્યા હતા. શમીના નિકાહમાં નજીકના મિત્રો તેમજ સબંધી સામેલ થયા હતા. રાહુલનો ખુલાસો- અમે માત્ર મિત્ર જ છીએ, કોલેજના સમયથી એક બીજાને ઓળખીએ છીએ મોહમ્મદ શમીની ક્રિકેટ કારકિર્દી શમી ભારત તરફથી 30 ટેસ્ટ મેચમાં 110 વિકેટ તેમજ 50 વન ડે મેચમાં 91 વિકેટ ઝડપી ચુક્યો છે. જ્યારે 7 ટી-20 મેચમાં 8 વિકેટ ઝડપી ચુક્યો છે.

