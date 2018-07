ક્રિકેટર મનોજ તિવારીની પત્નીએ પુત્રને આપ્યો જન્મ, 5 વર્ષ પહેલા કર્યા હતા લગ્ન

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતીય ક્રિકેટર ની પત્ની સુષ્મિતાએ એક બેબી બોયને જન્મ આપ્યો છે. એ ટ્વિટર પર પોસ્ટ કરી લખ્યુ કે, 'હવે રાહ પૂર્ણ થઇ'. આજે અમને પ્રથમ પુત્ર રત્નની પાપ્તી થઇ છે, નવા અધ્યાયની શરૂઆત, ભગવાન તારો આભાર. મનોજ તિવારીએ 2013માં કર્યા હતા લગ્ન 7 વર્ષ સુધી એક બીજાને ડેટ કર્યા બાદ મનોજ તિવારીએ ગર્લફ્રેન્ડ સુષ્મિતા સાથે 2013માં લગ્ન કર્યા હતા. આઇપીએલમાં કેટલીક ટીમો તરફથી રમી ચુકેલા મનોજ તિવારીને આ સીઝનમાં ે 1 કરોડમાં પોતાની સાથે જોડ્યો હતો. મનોજ તિવારીએ જુલાઇ 2013માં હાવડાની સુષ્મિતા રોય સાથે લગ્ન કર્યા હતા. બન્નેની પ્રથમ મુલાકાત વર્ષ 2006માં થઇ હતી. આ મિત્રતા પ્રેમમાં બદલાઇ ગઇ હતી. લગ્નના 5 વર્ષ બાદ આ કપલ માતા-પિતા બન્યુ છે. મનોજ તિવારી પશ્ચિમ બંગાળનો છે જ્યારે તેની પત્ની સુષ્મિતા ઉત્તર પ્રદેશના એક બ્રાહ્મણ પરિવારમાંથી આવે છે. બન્નેએ પહેલા બંગાળી રીત રીવાજથી લગ્ન કર્યા હતા, પછી સુષ્મિતાના ઘરના રીત રીવાજથી લગ્ન થયા હતા. મનોજ તિવારીની સિક્સર પર ફિદા થઇ હતી પત્ની મનોજ તિવારીએ IPL 2012માં ના ફાસ્ટ બોલર ના બોલ પર સિક્સર ફટકારી હતી અને આ સિક્સર તેને પત્ની સુષ્મિતાને સમર્પિત કરી હતી. સુષ્મિતાએ મનોજને આ શ્રીલંકન બોલરને સિક્સર મારવાનો પડકાર આપ્યો હતો. ગંભીર સાથે ઝઘડી પડ્યો હતો મનોજ તિવારી ઓક્ટોબર 2015માં તેની રણજી મેચ દરમિયાન દિલ્હીના કેપ્ટન સાથે ઝઘડો થયો હતો. આ મેચમાં ગૌતમ ગંભીર દિલ્હીની કેપ્ટન્સી કરી રહ્યો હતો જ્યારે મનોજ તિવારી પશ્ચિમ બંગાળનો કેપ્ટન હતો. આ મામલાને શાંત કરવા માટે અમ્પાયર શ્રીનાથે વચ્ચે પડી બચાવ કરવો પડ્યો હતો. મેચ રેફરીએ દિવસ પૂર્ણ થયા બાદ બન્ને ખેલાડીઓને બોલાવ્યા હતા અને દંડ ફટકાર્યો હતો. આ કપલને અવાર નવાર નવી નવી જગ્યાએ ફરવાનો શોખ છે. બન્નેના ઇંસ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર નવી નવી જગ્યાની તસવીરો જોવા મળે છે. સુષ્મિતા પોતાના ગ્લેમરસ લૂકને કારણે જાણીતી છે. જેનો અંદાજો તેની ઇંસ્ટાગ્રામ પરની તસવીરો જોઇને લગાવી શકાય છે. ક્યારેક સ્કૂટર ખરીદવાના નહતા પૈસા, આજે કરોડોની હમર કારમાં ફરે છે હરભજન

Indian Cricketer Manoj Tiwary becomes father as wife Sushmita gives birth to a baby boy.Manoj Tiwary tied the knot with Sushmita in 2013 at Howrah.