ઉરૂગ્વેને જીતાડનારા ફૂટબોલર સુઆરેજે ગર્લફ્રેન્ડને ડેટ પર લઇ જવા વીણ્યો હતો કચરો

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ફિફા વર્લ્ડકપમાં સાઉદી અરબ વિરૂદ્ધ ગ્રુપ સ્ટેજ મેચ દરમિયાન એકમાત્ર ગોલ કરીને ઉરૂગ્વેને નોક આઉટમાં પહોચાડનારા સ્ટાર ફૂટબોલર લુર્ઇસ સુઆરેજ ક્યારેક કચરો વીણતો હતો. બાળપણથી ઓળખે છે ગર્લફ્રેન્ડને - સુઆરેજે એક ઇન્ટરવ્યૂમાં જણાવ્યુ હતું કે તે પાર્ટનર સોફિયાને બાળપણથી ઓળખતો હતો. 2001માં તેને પ્રથમ વખત સોફિયાને ડેટ માટે પૂછ્યુ હતું,ત્યારે તેને ડેટનો ખર્ચ ઉઠાવવા માટે કચરો ઉપાડવાનું પણ કામ કર્યુ હતું.

- 2003માં સોફિયા પોતાના પરિવાર સાથે બાર્સિલોના જતી રહી હતી. સુઆરેજ તે બાદ પરેશાન રહેવા લાગ્યો હતો. તે બાદ તેને વિચાર્યુ કે તે ફૂટબોલર બનશે કારણ કે ફૂટબોલર માટે કોઇ પણ યૂરોપિયન કંટ્રીમાં જવુ એટલુ મુશ્કેલ નથી હોતું.

- સુઆરેજ ક્લબ મેચોમાં જ્યારે પોપ્યુલર થયો ત્યારે અંતે તેને બાર્સિલોના જવાની તક મળી ગઇ હતી, ત્યાર સુધી સોફિયાને પણ ખબર પડી ગઇ કે સુઆરેજ જાણીતો ફૂટબોલર બની ગયો છે.

- બાર્સિલોનામાં જ ફરી બન્નેની મુલાકાત થઇ. સુઆરેજે ફરી પ્રપોઝ કરતા સોફિયાએ તેનો સ્વીકાર કરી લીધો હતો અને 2009માં બન્નેએ લગ્ન કરી લીધા હતા.

- મહત્વપૂર્ણ છે કે સુઆરેજને એક સમયે વિશ્વના સૌથી ખુંખાર ફૂટબોલર તરીકે ઓળખવામાં આવતો હતો. બ્રાઝિલમાં રમાયેલા વર્લ્ડકપ દરમિયાન સુઆરેજ વિરોધી ટીમના ખેલાડીને પોતાના દાંતથી બચકુ ભરતો જોવા મળ્યો હતો.

FIFA Football World Cup 2018 Uruguay Enter Knokout Rounde. Luis Suarez Goal Uruguay Beat Soudi Arebia.Suarez Was a Street Sweeper When He Met Balbi