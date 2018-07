વિરાટ કોહલીથી 10 ઘણો વધુ છે આ ખેલાડીનો પગાર, કરોડો નહી અરબોમાં થાય છે કમાણી

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: અમેરિકાની જાણીતી બિઝનેસ મેગેઝિન ફોર્બ્સ દ્વારા જારી આંકડા અનુસાર ટીમ ઇન્ડિયાના કેપ્ટન વિરાટ કોહલી વિશ્વમાં સૌથી વધુ કમાણી કરનારા ખેલાડીઓની યાદીમાં 83માં નંબર પર છે, જેની કમાણી 161 કરોડ રૂપિયા છે. ફોર્બ્સની આ યાદીમાં અમેરિકાના બાસ્કેટબોલ પ્લેયર છઠ્ઠા નંબર પર છે. આ ખેલાડીનું નામ લેબ્રોન જેમ્સ છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે લેબ્રોન જેમ્સને અમેરિકાની પૂર્વ બાસ્કેટબોલ પ્લેયર કોબ બ્રાયટની ટીમ લોસ એન્જેલસ લેકર્સે જોઇન કર્યો છે. આ દરમિયાન લેબ્રોન જેમ્સ અને લોસ એન્જેલસ લેકર્સ વચ્ચે મોટી ડિલ થઇ હતી. ચાર વર્ષ માટે કરી ડિલ 33 વર્ષના શાનદાર બાસ્કેટબોલ પ્લેયરને લોસ એન્જેલસ લેકર્સની ટીમે આવતા ચાર વર્ષ માટે ખરીદી લીધો છે. જેની માટે ખેલાડીને 154 મિલિયન યૂએસ ડોલર એટલે કે આશરે 1,054 કરોડ રૂપિયા આપવામાં આવશે.મહત્વપૂર્ણ છે કે ગત મહિને જ લેબ્રોન જેમ્સે એનબીએમાં પોતાની સતત આઠમી ફાઇનલ મેચ રમી હતી. લેબ્રોન જેમ્સના દમ પર ક્લીવલેન્ડની ટીમે પ્રથમ વખત એનબીએનું ટાઇટલ જીતી ઇતિહાસ રચી દીધો હતો.

LeBron James to the Golden State on Monday hours after the basketball superstar signed a four-year, $154 million contract with the Los Angeles Lakers.