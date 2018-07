ટીમ ઇન્ડિયાએ નવા ખેલાડીઓનું કર્યુ રેગિંગ, ખુરશી પર ઉભા રાખી કરાવ્યુ આ કામ

Krunal Pandya, Deepak Chahar get maiden India call-up.Senior Cricketer New Player Krunal Pandya And Deepak Chahar Ranging.Shikhar Dhawan Share Photos On Instagram Story.