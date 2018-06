રાહુલનો ખુલાસો- અમે માત્ર મિત્ર જ છીએ, કોલેજના સમયથી એક બીજાને ઓળખીએ છીએ

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: બોલિવૂડ અને ક્રિકેટનો જૂનો સબંધ છે. તમે કેટલીક વખત સાંભળ્યુ હશે કે બોલિવૂડની હસીના કોઇ ક્રિકેટરને ડેટ કરી રહી છે અથવા લગ્ન કરી લીધા છે. ભારતીય ક્રિકેટર લોકેશ રાહુલ પણ થોડા સમય પહેલા બોલિવૂડ એક્ટ્રેસ નિધી અગ્રવાલ સાથે જોવા મળ્યો હતો. જે બાદ બન્નેના ડેટિંગના સમાચાર આવ્યા હતા. જોકે, હવે લોકેશ રાહુલે નીધી અગ્રવાલ સાથેના સબંધને લઇ ખુલાસો કર્યો છે. લોકેશ રાહુલની તસવીર થઇ હતી વાયરલ આઇપીએલ-સિઝન 11માં શાનદાર પ્રદર્શન કરનારા લોકેશ રાહુલ અને નિધી અગ્રવાલની એક સાથે તસવીર વાયરલ થઇ હતી. જે બાદ રાહુલે એક ઇન્ટરવ્યૂમાં વાત કરતા કહ્યું, 'અમે માત્ર સારા મિત્ર છીએ, અમે એક બીજાને કોલેજના સમયથી ઓળખીએ છીએ, અમે માત્ર સારા મિત્ર જ છીએ અને અમારા સબંધના સમાચાર ખોટા છે. આ પહેલા પણ રાહુલને નીધી સાથેના સબંધ વિશે પૂછવામાં આવ્યુ હતું ત્યારે તેને નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. લોકેશ રાહુલે વિરાટ-અનુષ્કાની કરી હતી મદદ લોકેશ રાહુલે ઇન્ટરવ્યૂમાં આગળ જણાવ્યુ કે વિરાટ કોહલી અને અનુષ્કા શર્માને તેને કઇ રીતે મદદ કરી હતી. રાહુલે વિરૂષ્કાને પોતાના જીવનમાં એક શક્તિશાળી પ્રભાવ કહ્યો છે. 'મેલબોર્નમાં એક મેચ દરમિયાન તેને ખરાબ પ્રદર્શન કર્યુ હતું, જેને કારણે તે દુખી હતો. આ વાતને અનુષ્કાએ નોટિસ કરી હતી. જે બાદ તે મારા રૂમમાં આવી અને મને તેના અને વિરાટ કોહલી સાથે ડિનર ડેટ પર આવવા કહ્યું હતું. આ બન્નેએ મારૂ પુરૂ ધ્યાન રાખ્યુ અને મને સુનિશ્ચિત કર્યો કે હું એકલો નથી, તેમને સુનિશ્ચિત કર્યુ કે હું તેમની સાથે નવા વર્ષની રાત પણ વિતાવુ. સાક્ષીએ માંગ્યુ બંદૂકનું લાયસન્સ, કહ્યું- ઘરમાં એકલી રહું છુ મારા જીવને ખતરો

India cricketer KL Rahul Said About His Relationship Nidhi Agarwal. KL Rahul Says Nidhi His My Best Friend.