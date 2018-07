ઇંગ્લેન્ડમાં પ્રથમ વખત T20 મેચ જીત્યું ભારત, લોકેશ-કુલદીપ રહ્યાં જીતના હીરો

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતે ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસની જીત સાથે શરૂઆત કરી છે. ભારતે પ્રથમ ટી-20માં ઇંગ્લેન્ડને 8 વિકેટે હરાવ્યું હતું. ઇંગ્લેન્ડે ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ કરતા 20 ઓવરમાં 8 વિકેટે 159 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં ભારતે 10 બોલ બાકી રહેતા 2 વિકેટ ગુમાવી 163 રન બનાવી મેચને જીતી લીધી હતી. ભારત તરફથી ે અણનમ 101 રન બનાવ્યા હતા. લોકેશ રાહુલે 53 બોલમાં પોતાની સદી પૂર્ણ કરી હતી. લોકેશ રાહુલની ટી-20માં બીજી સદી છે. એ સિક્સર ફટકારી ટીમને જીત અપાવી હતી. આ સાથે ભારતે ત્રણ મેચની સિરીઝમાં 1-0ની લીડ મેળવી લીધી છે. લોકેશ રાહુલે સાથે 123 રન જોડ્યા લોકેશ રાહુલે રોહિત શર્મા સાથે મળીને બીજી વિકેટ માટે 123 રન જોડ્યા હતા. ભારત તરફથી આઉટ થનારા બેટ્સમેનમાં અને રોહિત શર્મા રહ્યાં હતા. રોહિતને આદિલ રાશિદના બોલ પર કેપ્ટન ઇયાન મોર્ગને કેચ પકડ્યો હતો. રોહિત શર્માએ 30 બોલમાં 32 રન બનાવ્યા હતા. શિખર ધવનને 4 રને ડેવિડ વિલીએ બોલ્ડ કર્યો હતો. આ પહેલા ઇંગ્લેન્ડ પ્રથમ ઇનિંગમાં ડેવિડ વિલી 28 અને લિયામ પ્લંકેટ 3 રન બનાવી અણનમ રહ્યાં હતા. ભારત તરફથી ે 24 રન આપીને 5 વિકેટ ઝડપી હતી. ટી-20માં 5 વિકેટ ઝડપનાર ત્રીજો ભારતીય અને વિશ્વનો 24મો બોલર બન્યો છે. કુલદીપ સિવાય ભારત માટે ે 21 રન આપીને 3 અને એ 33 રન આપીને 1 વિકેટ ઝડપી હતી. વિરાટ કોહલીના 2000 રન વિરાટ કોહલીએ ઇંગ્લેન્ડ સામે પ્રથમ ટી-20 મેચમાં 20 રન બનાવ્યા હતા. વિરાટ કોહલીના આ સાથે જ ટી-20માં 2000 રન પૂરા થઇ ગયા છે. વિરાટ કોહલી પહેલા ત્રણ ખેલાડી ટી-20માં 2000 રન બનાવી શક્યા છે પરંતુ સૌથી ઝડપી વિરાટ કોહલીએ બનાવ્યા હતા. વિરાટ કોહલી પહેલા ન્યૂઝીલેન્ડનો , અને પાકિસ્તાનનો આ સિદ્ધિ મેળવી ચુક્યા છે. વિરાટ કોહલીએ આ સિવાય ફિલ્ડિંગમાં 2 કેચ પણ પકડ્યા હતા. વિરાટે બોલરોનો સારી રીતે ઉપયોગ કર્યો હતો. વિરાટ કોહલીએ પોતાની જગ્યા છોડી લોકેશ રાહુલને ત્રીજા નંબર પર મોકલ્યો હતો જે ટીમ માટે સારો નિર્ણય બન્યો હતો. લોકેશ રાહુલે સદી ફટકારી ટીમને જીત અપાવી હતી. ઉમેશ યાદવે ઝડપી 2 વિકેટ ઉમેશ યાદવે પણ દાર બોલિંગ કરી ટીમની જીતમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. ઉમેશ યાદવે ને 30 રને બોલ્ડ કરી ટીમને પ્રથમ સફળતા અપાવી હતી. ઉમેશ યાદવે ની પણ વિકેટ ઝડપી હતી. ઉમેશ યાદવે 4 ઓવરમાં 21 રન આપીને 2 વિકેટ ઝડપી હતી. એમએસ ધોની એમએસ ધોનીએ વિકેટ પાછળ શાનદાર કમાલ કરી હતી. ધોનીએ કુલદીપ યાદવની ઓવરમાં 2 સ્ટમ્પિંગ કરી હતી. ધોનીએ જો રૂટ અને બેરિસ્ટોને 0 રને સ્ટમ્પિંગ કરી આઉટ કર્યા હતા.

