જાપાન અને સેનેગલના પ્રશંસકોએ મેચ બાદ સ્ટેડિયમમાં કરી સાફ સફાઇ, જીતી લીધા દિલ

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: રશિયામાં ફિફા વર્લ્ડકપ 2018નો રોમાંચ ચાલી રહ્યો છે. સામાન્ય રીતે મેચ પૂરી થયા પછી સ્ટેડિયમમાં કચરો જોવા મળે છે. જોકે જાપાન અને કોલંબિયાની મેચ બાદ જાપાની પ્રશંસકોએ પોતાનો કચરો જાતે સાફ કર્યો હતો.તેમણે સાથે લાવેલી મોટી થેલીઓમાં કોલ્ડ્રીક્સ, પાણીની બોટલ અને અન્ય કચરો ભર્યો હતો.જાપાની ફેન્સે પણ કોલંબિયાના દર્શકોની સફાઇમાં મદદ કરી હતી. તેમણે પોતાની સીટોને એવી સ્વચ્છ કરી નાખી જેવી મેચ પહેલા હતી

Fifa World Cup 2018 Senegal, Japan fans clean stadium after match.Senegal became the first African nation to win their opening match at the World Cup after defeating Poland 2-1.