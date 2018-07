ધોની ભારતને જીતાડી ચુક્યો છે 2 વર્લ્ડકપ, ડેબ્યૂ મેચમાં થયો હતો 0 રને આઉટ

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના પૂર્વ કેપ્ટન એમએસ ધોની પોતાના 37માં જન્મ દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યો છે. 7 જુલાઇ, 1981માં રાંચીમાં જન્મેલો ધોની ટીમ ઇન્ડિયાના અત્યાર સુધીના સૌથી સફળ કેપ્ટનમાં સામેલ છે.ધોનીના જન્મ દિવસે અમે તમને તેના રેકોર્ડ વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ.

એમએસ ધોનીની મિત્રતાના કિસ્સા, ટી-સ્ટોલ ચલાવતા મિત્રને લગાવ્યો ગળે 2004: ડેબ્યૂ મેચ અને ઝીરો રને આઉટ ધોનીનું પ્રથમ સિલેક્શન ટીમ ઇન્ડિયામાં વન ડે સીરિઝ માટે થયુ હતું.તેને ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ માટે પ્રથમ વન ડે 23, ડિસેમ્બર 2004માં બાંગ્લાદેશ વિરૂદ્ધ રમી હતી.ચિટગાંવમાં રમાયેલ આ મેચમાં ધોની પ્રથમ બોલે જ આઉટ થઇ ગયો હતો.આ મેચ ભારત 11 રનથી જીતી ગયું હતું.ધોની ડેબ્યૂ મેચમાં જ પ્રથમ બોલે ખાતુ ખોલાવ્યા વિના જ આઉટ થનાર ભારતનો પ્રથમ અને વિશ્વનો ચોથો બેટ્સમેન બન્યો હતો.આ પહેલા ભારતનો રોજર બિન્ની ડેબ્યૂ મેચમાં રન આઉટ થયો હતો, પરંતુ તેને એક પણ બોલનો સામનો નહતો કર્યો. ધોની સાથે જોડાયેલા રેકોર્ડ -મહેન્દ્રસિંહ ધોની વિકેટ પાછળ સૌથી વધુ ખેલાડીઓના શિકાર મામલે ત્રીજા નંબરે છે. ધોનીએ કુલ 499 મેચમાં 780 ખેલાડીઓને પેવેલિયનનો રસ્તો બતાવ્યો છે. ધોની આગળ દક્ષિણ આફ્રિકાનો માર્ક બાઉચર (998) અને એડમ ગિલક્રિસ્ટ (905) છે.

- ધોની પ્રથમ એવો કેપ્ટન છે જેને આઇસીસીની ત્રણેય સૌથી મોટી ઇવેન્ટ જીતી છે. જેમાં વર્લ્ડકપ 2011, ટી-20 વર્લ્ડકપ 2007 અને ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી 2013 સામેલ છે.

- એમએસ ધોની વન ડે ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સિક્સર ફટકારનાર ભારતીય ખેલાડી છે, તેને અત્યાર સુધી કુલ 217 સિક્સર ફટકારી છે.

- ધોનીએ વર્લ્ડકપ 2011ની ફાઇનલમાં શ્રીલંકા વિરૂદ્ધ જે બેટથી વીજયી સિક્સર ફટકારી હતી, તે બેટ 72 લાખ રૂપિયામાં વેચાયુ હતું.

- ધોનીએ પાકિસ્તાન વિરૂદ્ધ વન ડે અને ટેસ્ટ કારકિર્દીમાં પોતાની પ્રથમ સદી ફટકારી હતી. 2005-06માં બન્ને ફોર્મેટમાં ધોનીએ 148-148 રન બનાવ્યા હતા.

- ધોનીએ જાન્યુઆરી 2006માં પાકિસ્તાનના ફૈસલાબાદમાં પોતાની પ્રથમ ટેસ્ટ સદી ફટકારી હતી. આ કોઇ પણ ભારતીય વિકેટકીપરની રમેલી ટેસ્ટમાં સૌથી ઝડપી સદીની ઇનિંગ હતી.

- માહીની કેપ્ટન્સીમાં જ ટીમ ઇન્ડિયાએ ટેસ્ટ ક્રિકેટની એક ઇનિંગમાં સૌથી વધુ રન બનાવવાનો ભારતીય રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો. 2009માં શ્રીલંકાના ભારત પ્રવાસ દરમિયાન 9 વિકેટે 726 રન બનાવી ઇનિંગ ડિકલેર કરી હતી. - ધોનીની કેપ્ટન્સીમાં ભારતે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં 21 ઓક્ટોબર, 2008માં ઓસ્ટ્રેલિયાને 320 રનના મોટા અંતરથી હરાવ્યુ હતું. આ ટેસ્ટમાં રનના હિસાબથી ભારતની સૌથી મોટી જીત પણ છે. સામાન્ય LIFE જીવે છે ધોની, મહેનત અને ટેલેન્ટના દમ પર બન્યો ક્રિકેટર મહેન્દ્રસિંહ ધોનીની ક્રિકેટ કારકિર્દી: - મહેન્દ્રસિંહ ધોનીએ 90 ટેસ્ટ મેચમાં 59.11ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 4876 રન બનાવ્યા છે. દરમિયાન ધોનીએ 6 સદી અને 33 અડધી સદી ફટકારી છે.

- ધોનીએ બોર્ડર ગાવસ્કર ટ્રોફી દરમિયાન ઓસ્ટ્રેલિયા વિરૂદ્ધ 26 ડિસેમ્બર 2014માં અંતિમ ટેસ્ટ રમી નિવૃતિ જાહેર કરી હતી.

- ધોનીએ 318 વન ડે મેચમાં 88.41ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 9967 રન બનાવ્યા છે. દરમિયાન તેને 10 સદી અને 67 અડધી સદી ફટકારી છે.

- વન ડેમાં ધોનીનો હાઇ સ્કોર 183* રન છે, ધોની ભારતીય ટીમને 2011માં વન ડે વર્લ્ડકપ જીતાડી ચુક્યો છે.

- ધોનીએ 91 ટી-20 મેચમાં 1455 રન બનાવ્યા છે, તેને ભારતને ટી-20નો પ્રથમ વર્લ્ડકપ જીતાડ્યો હતો.

