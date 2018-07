ઇંગ્લેન્ડ સામે ટીમ ઇન્ડિયાને સપોર્ટ કરતી હતી તેમની પત્ની, કૃણાલ પંડ્યાની WIFE પણ મળી જોવા

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતે ઇંગ્લેન્ડને ત્રીજી અને અંતિમ ટી-20 મેચમાં 7 વિકેટે હરાવ્યું હતું. આ મેચમાં ક્રિકેટર્સને સપોર્ટ કરવા તેમની પત્ની પણ મેદાનમાં હાજર હતી. સોશિયલ મીડિયા પર ધોનીની પત્ની સાક્ષીએ એક તસવીર શેર કરી છે જેમાં ક્રિકેટર્સની પત્ની જોવા મળી રહી છે. બીજી તરફ દરેક મેચમાં રોહિત શર્માને ચીયર કરવા મેદાનમાં હાજર રહેતી તેની પત્ની રિતિકા જોવા મળી નહતી. ધોનીની પત્નીએ શેર કરી તસવીર સાક્ષીએ એક તસવીર શેર કરી હતી, જે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ બની છે. આ તસવીરમાં સાક્ષી, વિરાટ કોહલીની પત્ની અનુષ્કા શર્મા સાથે આશિષ નેહરાની પત્ની, કૃણાલ પંડ્યાની પત્ની પંખુરી અને શિખર ધવનના બાળક જોવા મળી રહ્યાં છે. સાક્ષી સાથે તેની દીકરી ઝીવા પણ છે. રોહિત શર્માએ જેવી જ સદી ફટકારી તો ગર્લ્સ ગેંગ સ્ટેન્ડમાં ઉભી થઇને તાળીઓ પાડી રહી છે.

