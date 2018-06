ઇંગ્લેન્ડની માનચેસ્ટર યુનાઇટેડ ક્લબે હાર્દિક પંડ્યાને જર્સી ગિફ્ટ કરી

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતીય ઓલ રાઉન્ડર ક્રિકેટર હાર્દિક પંડ્યાએ ઇંસ્ટાગ્રામ પર એક તસવીર શેર કરી છે. આ તસવીરમાં હાર્દિક પંડ્યા ઇંગ્લેન્ડની જાણીતી ફૂટબોલ ક્લબ માનચેસ્ટર યુનાઇટેડની જર્સી હાથમાં લઇને ઉભો છે. હાર્દિક પંડ્યાને મળી ગિફ્ટ હાર્દિક પંડ્યા ગલ્ફ ઓઇલ કંપનીનો બ્રાંડ એમ્બેસેડર છે. આ કંપની માનચેસ્ટર યુનાઇટેડને પણ સ્પોન્સર કરી રહી છે. તેલ કંપનીના માધ્યમથી જ તેને જાણીતી ફૂટબોલ ક્લબની જર્સી ગિફ્ટ કરવામાં આવી છે. હાર્દિક પંડ્યાએ ફૂટબોલ ક્લબ અને કંપનીનું આ સન્માન માટે આભાર વ્યક્ત કર્યો હતો. ફિફા વર્લ્ડકપ 2018નો રોમાંચ જોવા મળી રહ્યો છે. દેશમાં લોકો પર ફૂટબોલની દિવાનગી પણ જોવા મળે છે એવામાં હાર્દિક પંડ્યાને આ જર્સી મળવી મોટી વાત છે. હાર્દિક પંડ્યા આ ગિફ્ટને પોતાના ઘરની દીવાર પર લટકાવવાનું મન પણ બનાવી ચુક્યો છે. દુનિયાનો એક માત્ર ખેલાડી છે ફૂટબોલર મેસી, જેના બંગલા પરથી પ્લેન પસાર થવા પર છે પ્રતિબંધ

Indian Cricketer Hardik Pandya has been gifted a signed jersey by English football giants Manchester United.