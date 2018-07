ઇંગ્લેન્ડમાં પ્રથમ વખત ટી-20 શ્રેણી જીતવા ઉતરશે ભારત, 7 સિરીઝથી હારી નથી ટીમ ઇન્ડિયા

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ટી-20 સિરીઝની ત્રીજી અને અંતિમ ટી-20 મેચ રમાશે. ભારતીય સમય પ્રમાણે સાંજે 6:30 કલાકે કાઉન્ટી ગ્રાઉન્ડ બ્રિસ્ટોલમાં મેચ રમાશે. ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ સિરીઝમાં 1-1ની બરાબરી પર છે. માનચેસ્ટરમાં રમાયેલી પ્રથમ ટી-20 મેચમાં ભારતનો 8 વિકેટે જ્યારે કાર્ડિફમાં રમાયેલી બીજી ટી-20 મેચમાં ઇંગ્લેન્ડનો 5 વિકેટે વિજય થયો હતો. ભારત ઇંગ્લેન્ડમાં ક્યારેય ટી-20 સિરીઝ જીતી શક્યુ નથી. બન્ને ટીમ વચ્ચે રવિવારે નિર્ણાયક મેચ રમાશે. ભારત 7 સિરીઝથી કોઇ ટી-20 મેચ હાર્યુ નથી 7 સિરીઝથી હાર્યુ નથી ભારત ભારત પણ ગત 7 સિરીઝથી હાર્યુ નથી. એવામાં બન્ને ટીમો વચ્ચે જોરદાર મુકાબલો જોવા મળી શકે છે. ભારત ઇંગ્લેન્ડમાં પાંચ ટી-20 મેચ રમ્યુ છે જેમાં ચારમાં તેનો પરાજય થયો છે. ભારતે ઇંગ્લેન્ડમાં આ સિરીઝમાં જ પ્રથમ વખત ટી-20માં જીત મેળવી હતી.ભારતનો જીતનો સીલસીસો શ્રીલંકા સામેની ટી-20 મેચથી શરૂ થયો હતો. ભારત શ્રીલંકા સામે 2017માં એકમાત્ર ટી-20 મેચ રમ્યુ હતું જેમાં તેનો વિજય થયો હતો. તે બાદ ઓસ્ટ્રેલિયા સામેની 3 મેચની સિરીઝ 1-1થી ડ્રો થઇ હતી.જ્યારે એક મેચ વરસાદને કારણે રમાઇ નહતી. તે બાદ ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડને 3 મેચની સિરીઝમાં 2-1થી હરાવ્યુ હતું. શ્રીલંકાનો 3-0થી વ્હાઇટવોશ કર્યો હતો. દક્ષિણ આફ્રિકા સામે પણ ભારતનો 2-1થી વિજય થયો હતો. નિદહાસ ટ્રોફી (બાંગ્લાદેશ, શ્રીલંકા, ભારત)માં ભારતનો વિજય થયો હતો. તે બાદ આયરલેન્ડ સામે પણ ભારતનો 2-0થી વિજય થયો હતો. રોહિત-ધવન અને ે કરવુ પડશે સારૂ પ્રદર્શન ની આગેવાની ધરાવતી ે બીજી ટી-20માં પાંચ વિકેટે 148 રન બનાવ્યા હતા. જવાબમાં ઇંગ્લેન્ડે 2 બોલ બાકી રહેતા મેચને જીતી લીધી હતી.કેપ્ટન વિરાટ કોહલીએ ગત મેચમાં હાર માટે બેટ્સમેનોને જવાબદાર ઠેરવ્યા છે અને માન્યુ કે ટીમ 10થી 15 રન પાછળ હતી. પ્રથમ ટી-20ની જેમ આ વખતે પણ અને ની ઓપનિંગ જોડીએ પ્રભાવિત કર્યા નહતા અને બન્નેએ પ્રથમ વિકેટ માટે માત્ર સાત રનની ભાગીદારી કરી હતી જ્યારે પ્રથમ મેચમાં પણ સાત રનની જ ભાગીદારી થઇ હતી. જેમાં ધવને 4 રન જ્યારે બીજી મેચમાં 10 રન જ બનાવી શક્યો હતો. ટી-20ની બન્ને મેચમાં ભારતની ઓપનિંગ જોડી સતત 2 મેચમાં ફ્લોપ થતા ખરાબ શરૂઆત મળી હતી. વિરાટ કોહલીએ પણ બીજી મેચ હાર્યા બાદ કહ્યું હતું કે જ્યારે ટીમ શરૂઆતમાં જ ત્રણ વિકેટ ગુમાવી દે છે તો પછી વાપસી કરવી મુશ્કેલ હોય છે. એવામાં નિર્ણાયક મેચમાં બેટ્સમેનોએ ઘણી મહેનત કરવી પડશે. મેચના એક દિવસ પહેલા પોતાનો 37મા જન્મ દિવસની ઉજવણી કરી રહેલા વિકેટકીપર બેટ્સમેન એ 24 બોલમાં 5 ફોર સાથે અણનમ 32 રનની ઇનિંગ રમી હતી.બીજી મેચમાં બોલર ખાસ પ્રદર્શન ના કરી શક્યાકેપ્ટન વિરાટ કોહલીએ 47 રન અને ઓલ રાઉન્ડર રૈનાએ 27 રનની ઇનિંગ રમી હતી. પ્રથમ મેચમાં સદી ફટકારનાર લોકેશ રાહુલ પણ સસ્તામાં આઉટ થઇ ગયો હતો. ઇંગ્લેન્ડમાં ે પ્રથમ મેચમાં 5 વિકેટ ઝડપી હતી જોકે બીજી મેચમાં ઇંગ્લેન્ડની ટીમ સાવધાનીથી તેના બોલ રમતી હતી. કુલદીપે ચાર ઓવરમાં 34 રન આપ્યા હતા. જોકે, કોઇ વિકેટ ઝડપી નહતી. ે બીજી મેચમાં 36 રન આપીને 2 વિકેટ ઝડપી હતી જ્યારે ે પણ લાઇનલેન્થ મેળવી લેતા 19 રનમાં 1 વિકેટ ઝડપી હતી. ઇંગ્લેન્ડ તરફથી ે મિડલ ઓર્ડરમાં આક્રમક રમત રમતા અણનમ 58 રન ફટકારી ટીમને મેચ જીતાડી હતી. ઇંગ્લેન્ડની ટીમ પાસે એલેક્સ હેલ્સ સિવાય ઓપનિંગ ઓર્ડરમાં , અને ઇયાન મોર્ગન મહત્વનો ભાગ છે. જ્યારે બોલિંગમાં આદિલ રાશિદ, ડેવિડ વિલી, લિયામ પ્લંકેટ પર નજર રહેશે. બન્ને સંભવિત ટીમો આ રીતે છે: ભારત: વિરાટ કોહલી (કેપ્ટન), શિખર ધવન, રોહિત શર્મા, લોકેશ રાહુલ, , મહેન્દ્રસિંહ ધોની, , યુઝવેન્દ્ર ચહલ, કુલદીપ યાદવ, ભુવનેશ્વર કુમાર, ઉમેશ યાદવ ઇંગ્લેન્ડ: ઇયાન મોર્ગન (કેપ્ટન), જોની બેરિસ્ટો, જેક બોલ, જોસ બટલર, એલેક્સ હેલ્સ, , લિયામ પ્લંકેટ, આદિલ રાશિદ, જો રૂટ, જેસન રોય, ડેવિડ વિલી

India Vs England 3rd T20I Match Preview And Analysis. Team India First Time Eying In England T20I Series.