ક્યારેક ભૂખ્યો ટેન્ટમાં ઉંઘ્યો, પાણીપુરી વેચી, આવી છે અંડર-19 ક્રિકેટરની લાઇફ

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતીય અંડર-19 ટીમ શ્રીલંકા પ્રવાસે 2 ચાર દિવસીય મેચની સાથે સાથે પાંચ વન ડે મેચ પણ રમશે. ટીમનું થોડા સમય પહેલા એલાન કરવામાં આવ્યુ છે જેમાં સચિન તેંડુલકરના પુત્ર અર્જૂન તેંડુલકરનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. અર્જૂન સિવાય ઓલ રાઉન્ડર ખેલાડી યશસ્વી જયસ્વાનો પણ સમાવેશ કરાયો છે. ઉત્તર પ્રદેશના આ યંગ પ્લેયર ક્રિકેટર બનવા માટે ટેન્ટમાં કેટલાક દિવસ સુધી ભુખ્યો રહ્યો છે. ક્રિકેટર બનવા માટે કઠિણાઇનો કર્યો સામનો માત્ર 11 વર્ષની ઉંમરમાં યશસ્વી જયસ્વાલ ઉત્તર પ્રદેશના ભદોહીથી ક્રિકેટર બનવાનું સ્વપ્ન જોઇ મુંબઇ આવ્યો હતો. તે આઝાદ મેદાનમાં મુસ્લિમ યુનાઇટેડ ક્લબમાં રહ્યો. આ દરમિયાન તે ટેન્ટમાં કેટલાક દિવસ સુધી ભુખ્યો પણ ઉંઘ્યો પરંતુ હાર નહતી માની. આઝાદ મેદાન પર જ પોતાનો ખર્ચો ચલાવવા માટે તેને કેટલોક સમય પાણી પુરી પણ વેચી હતી. યશસ્વીના પિતા જે પૈસા મોકલતા હતા તે ગુજારો કરવા માટે પુરતા નહતા જેને કારણે તે પાણીપુરી વેચીને પોતાનો ગુજારો કરતો હતો.યશસ્વીને આ દરમિયાન એક જ ડર લાગતો હતો કે તેનો કોઇ ટીમ મેટ તેને આવુ કરતા જોઇ ના લે. મુંબઇ ટીમની અંડર-19 કોચ સતીશ સામંત યશસ્વીની રમતથી પ્રભાવિત છે અને તેને વિશ્વાસ છે કે એક દિવસ મુંબઇના સૌથી સફળ ક્રિકેટરોમાંથી એક ગણાશે. પિતાના અપહરણના સમાચાર છતા નાઇજિરીયાનો કેપ્ટન રમ્યો'તો આર્જેન્ટિના સામે મેચ સતીશ સામંતે યશસ્વી વિશે વાત કરતા કહ્યું કે અંડર-19 ટીમમાં પસંદગીનો શ્રેય કોચ જ્વાલા સિંહને જાય છે. અંડર-19 પસંદગી થયા બાદ યશસ્વીના પ્રદર્શનથી પ્રેશર વિશે પૂછવામાં આવ્યુ તો તેને કહ્યું કે તેની પર કોઇ દબાણ નથી. યશસ્વીએ પોતાની સાથે ઘટેલી એક ઘટનાનો ઉલ્લેખ કરતા જણાવ્યુ કે એક વખત તેને તેના મિત્રોએ લંચ કરવા માટે સાથે આવવા જણાવ્યુ. આ દરમિયાન તે શેમલેસ ફીલ કરી રહ્યો હતો કારણ કે તેના ખિસ્સામાં પૈસા નહતા, તેને કહ્યું, "ભુખ છે પણ પૈસા નથી'

Yashasvi Jaiswal 17 Years Old Middle Order Batsman With Remarkable Temperament And Is Ready To Join The India Under-19 Team For The Srilanka Tour.Yashasvi Jaiswal Lived In A Tent Sold Pani Puri