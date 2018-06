શિખર ધવન-રોહિત શર્માએ પ્રથમ ટી-20માં મેળવી સિદ્ધિ, બન્યા આ રેકોર્ડ

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે રોહિત શર્મા (97) અને શિખર ધવનની શાનદાર ઇનિંગ બાદ કુલદીપ યાદવની બોલિંગની મદદથી આયરલેન્ડને પ્રથમ ટી-20માં 76 રને હરાવ્યું હતું. આ સાથે જ ભારતે 2 મેચની ટી-20 સિરીઝમાં 1-0ની લીડ મેળવી લીધી છે. ટોસ હારીને પ્રથમ બેટિંગ કરતા ભારતે આયરલેન્ડને 209 રનનો પડકાર આપ્યો હતો. જવાબમાં આયરલેન્ડને 132 રન જ બનાવી શક્યુ હતું. રોહિત-ધવને બનાવ્યા રેકોર્ડ - આ મુકાબલામાં ટીમ ઇન્ડિયાના ઓપનર બેટ્સમેન રોહિત શર્મા અને શિખર ધવન વચ્ચે પ્રથમ વિકેટ માટે 160 રનની ભાગીદારી થઇ હતી, જે ટી-20 ક્રિકેટમાં કોઇ વિકેટ માટે ભારતની બીજી સૌથી મોટી ભાગીદારી છે. ભારતની પ્રથમ સૌથી મોટી 165 રનની ભાગીદારી લોકેશ રાહુલ અને રોહિત શર્મા વચ્ચે વર્ષ 2017માં શ્રીલંકા વિરૂદ્ધ કરી હતી. જ્યારે ત્રીજી મોટી ભાગીદારી (158 રન) ન્યૂઝીલેન્ડ વિરૂદ્ધ વર્ષ 2017માં દિલ્હીમાં થઇ હતી. ટી-20ના ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં આ રેકોર્ડ કેન વિલિયમસન અને માર્ટિન ગુપ્ટિલના નામે હતો, જેમને 171 રનની ભાગીદારી કરી હતી. - ટીમ ઇન્ડિયાનો ઓપનર બેટ્સમેન હિટમેન રોહિત શર્મા આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 10 હજારથી વધુ રન બનાવનાર 13મો બેટ્સમેન બની ગયો છે.

- રોહિત શર્મા અને શિખર ધવનની જોડી પહેલી એવી જોડી બની જે ટી-20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 150થી વધુ રનની ભાગીદારી કરી હોય

- એમએસ ધોની અને સુરેશ રૈના ટીમ ઇન્ડિયાની પ્રથમ ટી-20ની સાથે સાથે 100મી ટી-20માં સામેલ થનારા ખેલાડી બની ગયા છે. બન્નેએ આયરલેન્ડ વિરૂદ્ધ પ્રથમ ટી-20માં રમીને મેળવી હતી.આ પહેલા આ બન્ને બેટ્સમેનો વર્ષ 2006માં એક સાથે રમ્યા હતા.

- ટી-20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 200થી વધુ રન બનાવવા મામલે ટીમ ઇન્ડિયા ત્રીજા નંબર પર છે. ભારતે 10 વખત 200થી વધુનો સ્કોર ટી-20માં કર્યો છે. આ મામલે પ્રથમ નંબરે દક્ષિણ આફ્રિકા (11), બીજા નંબર પર ઓસ્ટ્રેલિયા (10) અને ચોથા નંબર પર શ્રીલંકા (7) પર છે.

- ટી-20 આંતરરાષ્ટ્રીયમાં 6 હજારથી વધુ રન બનાવવા મામલે ટીમ ઇન્ડિયાના ઓપનર બેટ્સમેન શિખર ધવન છઠ્ઠા નંબર પર આવી ગયો છે. પ્રથમ નંબર પર સુરેશ રૈના જ્યારે બીજા,ત્રીજા,ચોથા અને પાંચમા નંબર પર વિરાટ કોહલી, રોહિત શર્મા, ગૌતમ ગંભીર અને એમએસ ધોનીનું નામ છે.

- ટી-20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં 1000થી વધુ રનની ભાગીદારી કરવા મામલે ભારતના ઓપનર શિખર ધવન અને રોહિત શર્માની જોડી બીજા નંબર પર છે. પ્રથમ નંબરે ઓસ્ટ્રેલિયાના ઓપનર ડેવિડ વોર્નર અને શેન વોટસનની જોડી છે. - ભારતની આ 100મી ટી-20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ હતી. આમ કરનાર ભારત સાતમો દેશ બની ગયો છે. સૌથી વધુ આંતરરાષ્ટ્રીય ટી-20 મેચ પાકિસ્તાને (128) રમી છે. ભારત 100મી ટી-20 મેચ રમ્યુ, પ્રથમ ટી-20 રમનારા પ્લેયર શું કરે છે

