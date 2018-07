ભારત-ઇંગ્લેન્ડ ટી-20 મેચમાં દાવ પર રેકોર્ડ, ધોની-કોહલી પાસે સિદ્ધિ મેળવવાની તક

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે આજે રાત્રે 10 વાગ્યે પ્રથમ ટી-20 મેચ રમાશે. ત્રણ મેચની ટી-20 સિરીઝમાં અનેક રેકોર્ડ દાવ પર લાગેલા છે. જેમાં વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા ટી-20માં 2000 રન પૂરા કરી શકે છે. આયરલેન્ડ સામે 2-0થી જીત્યા બાદ ભારતીય ટીમની અસલી પરીક્ષા હવે ઇંગ્લેન્ડ સામે થશે. ભારત-ઇંગ્લેન્ડ સિરીઝમાં બની શકે છે આ રેકોર્ડ - ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે અત્યાર સુધી 11 ટી-20 મેચ રમાઇ છે, જેમાં 6 ઇંગ્લેન્ડે જીતી છે. ઇંગ્લેન્ડમાં બન્ને દેશો વચ્ચે 3 ટી-20 મેચ રમાઇ છે જેમાં ત્રણેય મેચમાં બ્રિટિશ ટીમનો વિજય થયો છે.

- ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ટી-20માં સૌથી વધુ રનનો રેકોર્ડ ઇયાન મોર્ગનના નામે છે. મોર્ગને 284 રન બનાવ્યા છે. બીજા નંબર પર સુરેશ રૈના (265) અને ત્રીજા નંબર પર એમએસ ધોની (264) રન છે.

- ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે ટી-20માં સૌથી વધુ વિકેટ લેવાનો રેકોર્ડ હરભજન સિંહ અને યુઝવેન્દ્ર ચહલના નામે છે. બન્નેએ 8-8 વિકેટ ઝડપી છે. ચહલ પાસે ભજ્જીથી આગળ નીકળવાની તક છે. ઇંગ્લેન્ડ તરફથી જાડે ડર્જબેચે સૌથી વધુ 7 વિકેટ ઝડપી છે. ક્રિસ જોર્ડન પાસે પણ આ રેકોર્ડ તોડવાની તક છે. જોર્ડને 5 વિકેટ ઝડપી છે.

- ભારતીય કેપ્ટન વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા પાસે ટી-20માં 2000 રન પૂરા કરવાની તક છે.કોહલી તેને પુરા કરવાથી માત્ર 8 રન દૂર છે જ્યારે રોહિત શર્મા 51 રન દૂર છે. વિરાટ કોહલીના ટી-20માં 1992 રન છે જ્યારે રોહિત શર્માના 1949 રન છે. જે પણ આ સિદ્ધિ પહેલા મેળવશે, તે ભારતનો પ્રથમ બેટ્સમેન બની જશે. મહત્વપૂર્ણ છે કે ટી-20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ રન બનાવવાનો રેકોર્ડ માર્ટિન ગુપ્ટિલના નામે છે. ગુપ્ટિલે 2271 રન બનાવ્યા છે. બીજા નંબર પર પૂર્વ કીવી કેપ્ટન બ્રેન્ડન મેક્કુલમ છે જેને 2140 રન બનાવ્યા છે.

- એમએસ ધોની ટી-20માં 1500 રન પૂરા કરવાથી 45 રન દૂર છે. તે વિરાટ કોહલી, રોહિત શર્મા અને રૈના પછી આ સિદ્ધિ મેળવનાર ભારતનો ચોથો બેટ્સમેન અને વિશ્વનો 18મો બેટ્સમેન બની જશે. શિખર ધવન 1,000 રન પૂરા કરવાથી માત્ર 42 રન દૂર છે. તે આ સિદ્ધિ મેળવનાર ભારતનો છઠ્ઠો જ્યારે વિશ્વનો 48મો બેટ્સમેન બની જશે.

- યુઝવેન્દ્ર ચહલ 41 વિકેટ પાસે જસપ્રિત બુમરાહને પાછળ છોડવાની તક છે. માત્ર અશ્વિન 52 વિકેટ સાથે આ મામલે સૌથી આગળ છે.

- એમએસ ધોનીને ટી-20માં 50 કેચ પુરા કરવા માટે માત્ર એક કેચની જરૂર છે.

ભારત-ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે આજે પ્રથમ ટી-20, ઇંગ્લેન્ડમાં એક પણ મેચ જીતી શકી નથી ટીમ ઇન્ડિયા

India Vs England T20I Seriese. Virat Kohli And Rohit Sharma Can Completed 2000 T20I Run. MS Dhoni Behind The Catch 50 Milestone.