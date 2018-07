ભારત-ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે આજે પ્રથમ ટી-20, ઇંગ્લેન્ડમાં એક પણ મેચ જીતી શકી નથી ટીમ ઇન્ડિયા

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારત આજે ઇંગ્લેન્ડ વિરૂદ્ધ ત્રણ મેચની ટી-20 સિરીઝની પ્રથમ મેચ રમશે. આ મેચ ભારતીય સમયઅનુસાર રાત્રે 10 વાગેથી રમાશે. ઇયાન મોર્ગનની આગેવાનીમાં ઇંગ્લેન્ડે ગત કેટલાક સમયથી શાનદાર પ્રદર્શન કર્યુ છે. બીજી તરફ ભારત પણ ગત 7 સિરીઝથી હાર્યુ નથી. એવામાં બન્ને ટીમો વચ્ચે જોરદાર મુકાબલો જોવા મળી શકે છે. જોકે ડેથ ઓવર સ્પેશ્યાલિસ્ટ જસપ્રિત બુમરાહનું ટીમમાં ના હોવુ ચીંતાનો વિષય છે. બીજી તરફ ભારત ઇંગ્લેન્ડમાં ત્રણ ટી-20 મેચ રમ્યુ છે જેમાં ત્રણેયમાં તેનો પરાજય થયો છે. વિરાટ કોહલીએ બન્ને ટીમો વચ્ચે જોરદાર મુકાબલો થવાનો દાવો કર્યો છે. વિરાટે કહ્યું, 'ઇંગ્લેન્ડના ક્રિકેટરોના આઇપીએલમાં રમવાથી બન્ને ટીમોના ખેલાડીઓ વચ્ચેનું અંતર ઓછુ થયુ છે. અઢી મહિના લાંબા સમય દરમિયાન બન્ને ટીમો વચ્ચે જોરદાર સ્પર્ધા જોવા મળશે.' વિરાટ કોહલી પર હશે દબાણ: ચાર વર્ષ પહેલા જ્યારે વિરાટ કોહલી ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસે ગયો હતો ત્યારે તેનું પ્રદર્શન નિરાશાજનક રહ્યું હતું. આ વખતે પણ તે આયરલેન્ડ વિરૂદ્ધ બન્ને ટી-20 મેચમાં ખાસ પ્રદર્શન કરી શક્યો નહતો. જોકે, ટીમે સિરીઝ 2-0થી જીતી લીધી હતી. એવામાં તેની પર ઇંગ્લેન્ડની ફાસ્ટ પિચ પર ખુદને સાબિત કરવાનું દબાણ હશે. જ્યારે તેને પૂછવામાં આવ્યુ કે આ વખતે તમે ક્યો પડકાર નક્કી કર્યો છે તો તેને કહ્યું- 'હું આ મામલે વધુ નથી વિચારતો કે ફેન્સ અને બહારના લોકો શું વિચારે છે? જ્યારે અમે ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી માટે અહી આવ્યા હતા ત્યારે પણ પહેલો સવાલ આ જ હતો, ત્યારે પણ મે કહ્યું હતું કે હું અહીં સારો સમય વિતાવવા પર ધ્યાન આપી રહ્યો છું. તે મહત્વનું નથી કે હું રન બનાવુ છુ કે નથી બનાવતો. ભારત Vs ઇંગ્લેન્ડનું ટી-20માં પ્રદર્શન - બન્ને ટીમ વચ્ચે 11 ટી-20 મેચ રમાઇ છે જેમાંથી 5માં ભારતનો વિજય જ્યારે 6 મેચ ઇંગ્લેન્ડ જીત્યું છે. ઇંગ્લેન્ડની ધરતી પર બન્ને ટીમો વચ્ચે 3 મેચ રમાઇ છે અને ત્રણેય મેચ ઇંગ્લેન્ડ જીત્યુ છે. ઇંગ્લેન્ડમાં ભારતની અત્યાર સુધીની ટી-20 મેચ - 2009માં લોર્ડ્સમાં ત્રણ રને હાર

- 2011માં માનચેસ્ટરમાં 6 વિકેટે હાર

- 2014માં બર્મિંઘહામમાં 3 રને હાર ટી-20માં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો રેકોર્ડ ભારત ટી-20માં અત્યાર સુધી 101 મેચ રમ્યુ છે. જેમાં 63 મેચમાં તેનો વિજય જ્યારે 35 મેચમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. બન્ને સંભવિત ટીમો આ રીતે છે: ભારત: વિરાટ કોહલી (કેપ્ટન), શિખર ધવન, રોહિત શર્મા, લોકેશ રાહુલ, સુરેશ રૈના, મનિષ પાંડે, મહેન્દ્રસિંહ ધોની, દિનેશ કાર્તિક, યુઝવેન્દ્ર ચહલ, કુલદીપ યાદવ, કૃણાલ પંડ્યા, ભુવનેશ્વર કુમાર, દીપક ચહર, હાર્દિક પંડ્યા, સિદ્ધાર્થ કૌલ, ઉમેશ યાદવ ઇંગ્લેન્ડ: ઇયાન મોર્ગન (કેપ્ટન), મોઇન અલી, જોની બેરિસ્ટો, જેક બોલ, જોસ બટલર, સેમ કુરેન, એલેક્સ હેલ્સ, ક્રિસ જોર્ડન, લિયામ પ્લંકેટ, આદિલ રાશિદ, જો રૂટ, જેસન રોય, ડેવિડ વિલી, ડેવિડ મલાન

India would kick-start the challenging tour of England with the T20 series. The first of the three T20s will be played on the 3rd of July at Manchester.