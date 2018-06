બ્રાઝિલના ફૂટબોલરની અટક નથી હોતી તેમને નિકનેમથી ઓળખવામાં આવે છે

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ફિફા વર્લ્ડકપ-2018નો રોમાંચ ચાલી રહ્યો છે. બ્રાઝિલ પોતાની લીગ રાઉન્ડની બીજી મેચમાં કોસ્ટારિકા વચ્ચે રમાઇ હતી. બ્રાઝિલ તરફથી નેમાર જૂનિયર રમી રહ્યો છે. જોકે, આ ટીમમાં પહેલા પેલે હલ્ક,ફ્રેડ, કાકા, ડેનીલો, માર્સેલો, મિરાન્ડા, રોનાલ્ડીનો, રોનાલ્ડો જેવા સ્ટાર ખેલાડી રમતા હતા. બ્રાઝિલના ખેલાડીઓની અટક નથી હોતી, આ પ્લેયરને તેમના નિકનેમથી જ ઓળખવામાં આવે છે. આ નિકનેમ રાખવા પાછળ જવાબદાર છે ત્યાંનો અદભુત ઇતિહાસ અને બ્રાઝિલનું આગવુ કલ્ચર. આ પ્રથાના મૂળિયા ખૂબ ઉંડા છે, જેની થોડી માહિતી મેળવીએ. નેમાર પાછળ તમે Jr. લખેલું વાચશો. મતલબ કે નેમાર જુનિયર. તો પછી નેમાર સિનિયર કોણ? શું ખાસ કારણ છે કે બ્રાઝિલના ખેલાડીઓની અટક હોતી નથી ? બ્રાઝિલમાં વર્ષોથી પ્રચલિત પ્રથા પ્રમાણે દરેક પ્રકારના સેટીંગમાં નિકનેમનો ઉપયોગ થાય છે. દાખલા તરીકે બ્રાઝિલના રાષ્ટ્રપતિ લુઇઝ ઇનાસીઓ લુલા ડા સિલ્વાને નિકનેમ 'લુલા' તરીકે લોકો જાણે છે. તે સિવાય ડોક્ટર, વકીલ અને અન્ય પ્રોફેશનલ્સ પણ તેમના નિકનેમથી જ બ્રાઝિલમાં જાણીતા હોય છે. માત્ર આટલુજ નહીં ક્લોડીઓ નામના શહેરની ફોનબુકમાં તમને લોકોના નિકનેમ વાંચવા મળશે, તેમની અટક નહીં! શું છે નિકનેમ પ્રત્યેના આકર્ષણનું કારણ ? જાણીતા રિપોર્ટ્સ પ્રમાણે બ્રાઝિલના ઇતિહાસમાં ત્યાનોં ઉંચો નિરક્ષરતા દર આ પ્રથા માટે કારણભૂત છે. તેમના નામ લાંબા હોવાથી મોટાભાગે નાના નિકનેમ બોલવાનો ધારો પ્રચલિત થયો. બ્રાઝિલની સોસાયટીમાં નિકનેમને આત્મીયતા સાથે પણ જોડવામાં આવે છે. તેનાથી જે તે વ્યક્તિની ઓળખ પણ જણાય છે, કે તે કયા ક્લાસ સાથે સંબંધ ધરાવે છે.ઘણા સંશોધકોનું માનવું છે કે આ બાબતના મૂળિયા જે તે સમયમાં બ્રાઝિલમાં પ્રચલિત ગુલામ પ્રથા સાથે પણ જોડાયેલા છે. બ્રાઝિલમાં ગુલામી પ્રથા 19મી સદીમાં નાબૂદ થઇ હતી. પોર્ટુગલે જ્યારે બ્રાઝિલને કોલોની બનાવી ત્યારે ત્યાંની આ પ્રથા અહીં પ્રચલિત બની. ‘Futebol, the Brazilian Way of Life’ના લેખક એલેક્સ બેલોસના જણાવ્યા પ્રમાણે માત્ર નિકનેમ બોલવું વધારે સરળ રહે છે, જે પોર્તુગલની નામકરણની એક પ્રથા છે. જ્યારે ગુલામોનું દસ્તાવેજીકરણ કરવામાં આવતું, ત્યારે તેમને પહેલા નામથી ટાંકવામાં આવતા. દા.ત. જોઆઓ. અથવા તો તે વ્યક્તિ જે દેશથી સંબધ ધરાવતો હોય તેના નામ સાથે જોડાતુ, દા.ત. જોઆઓ કોન્ગો. લાંબા લાંબા નામ હોય ત્યારે ટૂંકમાં પતાવીએ એજ મજાનું ને ભાઇ. અંગ્રેજોના આગમન બાદ શું થયું ? જ્યારે અંગ્રેજોએ બ્રાઝિલમાં 1800માં ફુટબોલની રમત પ્રચલિત કરી, ત્યારે બ્રાઝિલના લોકો અંગ્રેજી પ્રથા પ્રમાણે અટકથી ઓળખાવવા લાગ્યા. જેમ જેમ રમતની ખ્યાતિ વધી, તેમ નિકનેમની પ્રથા વ્યાપક બનતી ગઇ. જ્યારે બ્રાઝિલની નેશનલ ટીમે 1914માં પહેલી મેચ રમી હતી, ત્યારે ફોર્વર્ડમાં જે ખેલાડી રમતો હતો તેનું નામ હતુ- ફોર્મીગા (Formiga). પોર્તુગીઝ ભાષામાં તેનો અર્થ ‘કીડી’ થાય છે. આ નામકરણ પાછળ કોઇ સખત નિયમો નથી. તે માત્ર તે દેશમાં પ્રચલિત કલ્ચરના ભાગરૂપે ચાલી રહ્યાં છે. બ્રાઝિલના સૌથી વિખ્યાત ફોર્વર્ડ પ્લેયર એડસન આરન્ટેસ ડો નાસીમેટો અને મેન્યુઅલ ફ્રાન્ ડોસ સાન્ટોસના નામ તમે જાણો છો ? આ બન્ને નામ અનુક્રમે પેલે અને ગારિન્ચાના સાચા નામ છે! ફુટબોલ ટીમમાં ડિફેન્સીવ પોઝીશનમાં રમતા ખેલાડીઓના સામાન્ય રીતે નિકનેમ હોતા નથી. દા.ત ફુલબેકમાં એક સમયના ધુરંધર ખેલાડી રોબર્ટો કાર્લોસનુ આખુ નામ રોબર્ટો કાર્લોસ ડા સિલ્વા છે. ગોલકીપર તેમના પહેલા નામ અને સરનેમથી જાણીતા છે. ઉરૂગ્વેને જીતાડનારા ફૂટબોલર સુઆરેજે ગર્લફ્રેન્ડને ડેટ પર લઇ જવા વીણ્યો હતો કચરો એક સદી સુધી માત્ર એક જ ગોલકીપર બ્રાઝિલનો રહ્યો છે, જે નિકનેમથી જાણીતો હતો. તેનુ્ં નામ છે- ડીડા. તે સિવાય બીજુ પણ એક કારણ છે, જે આ પ્રથાની સાથે જોડાયેલું છે. ઘણી વખત એવું બને છે કે એક જ નામના ખેલાડીઓ તેમને અલગ દેખાડવા માટે નામમાં ફેરબદલ લાવે. બ્રાઝિલમાં રાષ્ટ્રીય સ્તરે ઘણા રોનાલ્ડો નામના ખેલાડીઓ આવ્યાં. તેમાંથી એક બન્યો રોનાલ્ડો જેનો અર્થ થાય છે- બિગ રોનાલ્ડો. જ્યારે બીજો બન્યો રોનાલ્ડીનો, જેનો અર્થ થાય છે- લિટલ રોનાલ્ડો ફ્રોમ રિઓ ગ્રાન્ડે ડો સુલ. હવે જ્યારે પહેલા રોનાલ્ડોએ બ્રાઝિલની ટીમ છોડી, તો રોનાલ્ડીનો પછી રોનાલ્ડો બન્યો!

Brazilian Football Players Get Their Names.Kaka is just another in a long line of Brazilian footballers to adopt a nickname