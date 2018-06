હાર્દિક પંડ્યાને છે અનેક ગર્લફ્રેન્ડ, અવાર નવાર ભૂલી જાય છે નામ, લોકેશ રાહુલે ખોલ્યું સિક્રેટ

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ક્રિકેટના મેદાન સીવાય ખેલાડી મેદાનની બહાર પણ કેટલીક એવી વસ્તુ કરતા હોય છે જે ફેન્સને પસંદ પડે છે. ે વિશે કેટલાક ખુલાસા કર્યા છે. 'વ્હોટ ધ ડક' નામના એક ટોક શોમાં લોકેશ રાહુલે જણાવ્યુ કે તે હાર્દિકનો સૌથી સારો મિત્ર છે અને ટૂર પર હંમેશા હાર્દિક પંડ્યા સાથે જ બહાર ફરવા જાય છે. રાહુલે યુવતીઓને લઇ હાર્દિક પંડ્યાનું એક સીક્રેટ શેર કર્યુ છે જેને સાંભળીને તમે ચોકી જશો. અશ્વિન-રાહુલનો ખુલાસો, નોન સ્ટ્રાઇકર એન્ડથી સ્લેજિંગ કરે છે વિરાટ કોહલી હાર્દિક પંડ્યા કોઇ યુવતી સાથે મારી મુલાકાત નથી કરાવતો-રાહુલ 'વ્હોટ ધ ડક' નામના ચેટ શોમાં લોકેશ રાહુલે હાર્દિક પંડ્યાને લઇ કેટલાક ખુલાસા કર્યા હતા. રાહુલે જણાવ્યુ કે તે હંમેશા હાર્દિક સાથે બહાર ફરવા જાય છે. અવાર નવાર હાર્દિક પંડ્યા યુવતીઓને મળે છે ત્યારે રાહુલ એકલો હોય તેવુ ફિલ કરે છે કારણ કે હાર્દિક ક્યારેય તેને તે યુવતીઓ સાથે મુલાકાત નથી કરાવતો. રાહુલે જણાવ્યુ હાર્દિકને લાગે છે કે હું તેની પાસેથી યુવતીઓને છીનવી લઇશ. જ્યારે હાર્દિક પંડ્યા કોઇ યુવતીનું નામ ભૂલી જાય છે ત્યારે રાહુલને બોલાવે છે અને તે યુવતીને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરાવે છે જેથી તેનું નામ જાણી શકે. આ ચેટ શોમાં લોકેશ રાહુલ સાથે નો દિગ્ગજ સ્પિનર પણ હતો. હાર્દિક પંડ્યા તમામ વાત વિરાટને કહી દે છે લોકેશ રાહુલ અને અશ્વિને ડ્રેસિંગ રૂમના કેટલાક સીક્રેટ ખોલ્યા હતા. રાહુલે એમ પણ જણાવ્યુ કે નો સૌથી મોટો ચુગલખોર કોણ છે. રાહુલે જણાવ્યુ કે જ્યારે પણ અમે વિરાટ કોહલીથી છુપાઇને કઇ પણ કરીએ છીએ હાર્દિક પંડ્યા તે વાત વિરાટ કોહલીને જરૂર જણાવી દે છે. હાર્દિક વિરાટનો સૌથી મોટો ચુગલખોર છે, રાહુલે કહ્યું કે મને પંડ્યા સામે કઇ પણ બોલવાનો ડર લાગે છે. તે ક્યારે કોની સામે શું બોલી દે તેનો કોઇ વિશ્વાસ નથી. મહત્વપૂર્ણ છે કે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ ઇંગ્લેન્ડ પ્રવાસની તૈયારીમાં લાગેલી છે. લોકેશ રાહુલનો લાંબા સમય પછી ભારતીય વન ડે ટીમમાં સમાવેશ થયો છે. ભારત ઇંગ્લેન્ડમાં 3 ટી-20, 3 વન ડે અને 5 ટેસ્ટ મેચ રમશે.

Indian Cricketer KL Rahul Opens The Secret Best Friend Hardik Pandya.Hardik Pandya Has Many Girlfriends Sometimes Forgets Name