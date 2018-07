હાર્દિક પંડ્યા ક્રિકેટરના બાળકોમાં ફેવરિટ, ઝીવા ડમી બસની બની ડ્રાઇવર

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ટીમ ઇન્ડિયાના સ્ટાર ઓલ રાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા ક્રિકેટરના બાળકોમાં ઘણો લોકપ્રિય છે. શિખર ધવનના પુત્ર જોરાવર તેમજ એમએસ ધોનીની દીકરી ઝીવા સાથે તેની કેમેસ્ટ્રી સારી છે. તાજેતરમાં જ એક વીડિયો વાયરલ થયો હતો જેમાં ઝીવા હાર્દિક પંડ્યાને ચીયર કરતી જોવા મળી હતી. જોકે, હવે હાર્દિક પંડ્યા અને ઝીવાની વધુ એક તસવીર વાયરલ થઇ છે. જેમાં એક ડમી બસમાં ઝીવા ડ્રાઇવિંગ સીટ પર બેસી છે અને તેની પાછળ હાર્દિક પંડ્યા બેઠો છે.

Indian All Rounder Cricketer Hardik Pandya And MS Dhoni Daughter Ziva Camestry.Ziva Dhoni Bus Driver And Behind The Seat Hardik Pandya.