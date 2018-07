46 વર્ષનો થયો ગાંગુલી, જન્મથી જમણેરી સૌરવે ભાઈના કહેવા પર ડાબા હાથથી કરી બેટિંગ, વન ડેમાં સચિન બાદ બનાવ્યા છે સૌથી વધુ 11,363 રન

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો પૂર્વ કેપ્ટન સૌરવ ગાંગુલી પોતાના 46માં જન્મ દિવસની ઉજવણી કરી રહ્યો છે. ગાંગુલીનો જન્મ 8 જુલાઇ, 1972માં કોલકાતામાં થયો હતો. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમમાં આ ખેલાડીને "પ્રિન્સ ઓફ કોલકાતા" અને 'દાદા'ના નામથી ઓળખવામાં આવે છે.સૌરવ ગાંગુલીની આગેવાનીમાં ભારતે 49 ટેસ્ટ મેચ રમી છે જેમાંથી 21માં તેને જીત અને 13માં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે જ્યારે 15 મેચ ડ્રો થઇ છે. 1999થી 2005 વચ્ચે ભારતે 146 વન ડે મેચમાં 76 જીતી છે અને 65માં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે જ્યારે 5 મેચના પરિણામ આવ્યા નથી. સૌરવ ગાંગુલીને ક્રિકેટર બનાવવાનો શ્રેય તેના ભાઇ સ્નેહાશીષને જાય છે. ગાંગુલી પહેલા જમણા હાથથી બેટિંગ કરતો હતો, જોકે, તેના ભાઇ સ્નેહાષીષના કહેવાથી તે ડાબા હાથથી બેટિંગ કરવા લાગ્યો હતો.દરમિયાન અમે તમને સૌરવ ગાંગુલીના સૌથી મોટા રેકોર્ડ વિશે જણાવી રહ્યાં છીએ. 1996માં કરી હતી ક્રિકેટ કારકિર્દીની શરૂઆત - 1996માં લોર્ડ્સ ટેસ્ટથી પોતાની આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કારકિર્દીનો પ્રારંભ કરનાર ગાંગુલી પોતાની ડેબ્યુ ટેસ્ટમાં બન્ને ઇનિંગમાં સદી ફટકારનાર વિશ્વનો ત્રીજો બેટ્સમેન હતો.

- સૌરવ ગાંગુલી પોતાની કેપ્ટન્સીમાં ટીમ ઇન્ડિયાને 20થી વધુ ટેસ્ટ મેચમાં જીત અપાવનાર પ્રથમ કેપ્ટન છે, તેની કેપ્ટન્સીમાં ભારતે 21 ટેસ્ટ જીતી છે. આ પહેલા મોહમ્મદ અઝહરૂદ્દીનની કેપ્ટન્સીમાં ભારતે 14 ટેસ્ટ મેચ જીતી હતી, તેનો આ રેકોર્ડ ભારતના પૂર્વ કેપ્ટન એમએસ ધોનીએ તોડ્યો હતો. ધોનીની કેપ્ટન્સીમાં ટીમે 27 ટેસ્ટ મેચ જીતી હતી.

- સૌરવ ગાંગુલીએ 113 ટેસ્ટ મેચમાં 7,212 રન બનાવ્યા છે જ્યારે 311 વન ડે મેચમાં 22 સદીની મદદથી 11,363 રન બનાવ્યા છે. વન ડેમાં રન બનાવવામાં ગાંગુલીની ગણના વિશ્વના દિગ્ગજ બેટ્સમેનોમાં થાય છે. વન ડેમાં સૌથી વધુ રન બનાવવા મામલે ગાંગુલી બીજો ભારતીય ખેલાડી છે. વન ડેમાં સૌથી વધુ રન બનાવવાનો રેકોર્ડ માસ્ટર બ્લાસ્ટર સચિન તેંડુલકરના નામે છે. સચિને 18426 રન બનાવ્યા છે. - વન ડે ક્રિકેટમાં સૌરવ ગાંગુલી અને સચિન તેંડુલકરના નામે સૌથી વધુ રનોની ભાગીદારીનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ છે. આ બન્નેએ 176 વન ડે ઇનિંગમાં 8227 રનની ભાગીદારી કરી છે.

- ઘરેલુ મેદાનની બહાર સૌથી વધુ સદી ફટકારવા મામલે ગાંગુલી બીજા નંબર પર છે, તેને ભારત બહાર 18 સદી ફટકારી છે. આ મામલે સૌથી આગળ સચિન તેંડુલકર જ છે. સચિને ભારત બહાર 29 સદી ફટકારી છે. - વન ડે ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ સિક્સર ફટકારવાની યાદીમાં સૌરવ ગાંગુલી છઠ્ઠા નંબર પર છે. ગાંગુલીએ 190 સિક્સર ફટકારી છે, તેનાથી આગળ માત્ર શાહિદ આફ્રિદી, સનથ જયસૂર્યા, ક્રિસ ગેલ,સચિન તેંડુલકર અને બ્રેન્ડન મેક્કુલમ છે. - વન ડેમાં સૌથી વધુ મેન ઓફ ધ મેચ બનવા મામલે સૌરવ ગાંગુલી સચિન તેંડુલકર બાદ બીજો ભારતીય ક્રિકેટર છે. સચિન તેંડુલકર 62 વખત મેન ઓફ ધ મેચ બની ચુક્યો છે જ્યારે ગાંગુલીને 31 વખત મેન ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. ધોની ભારતને જીતાડી ચુક્યો છે 2 વર્લ્ડકપ, ડેબ્યૂ મેચમાં થયો હતો 0 રને આઉટ

Former Indian Cricketer And Prince Of Calcutta Sourav Ganguly Birthday Turn 46. Sourav Ganguly Interesting Life Fact.