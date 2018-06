જર્મનીની ટીમ નિરાશ ચહેરે પરત ફરી, ટ્વીટ કરી કહ્યું 'અમે પણ તમારી જેમ નિરાશ છીએ'

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ગત ચેમ્પિયન જર્મની ફિફા વર્લ્ડકપના પ્રથમ રાઉન્ડમાં જ બહાર થઇ ગઇ હતી. દક્ષિણ કોરિયા સામે 0-2થી હાર્યા બાદ જર્મનીની ટીમ પોતાના ગ્રુપમાં અંતિમ સ્થાને રહી હતી. આ હારનો ગમ જર્મન ખેલાડીઓ અને સ્ટાફ પર જોવા મળ્યો હતો. મોસ્કોના નુકોવો એરપોર્ટ પર જ્યારે ખેલાડી પોતાના ઘરે પરત ફરતા હતા ત્યારે તેમના ચહેરા ઉડેલા જોવા મળ્યા હતા. જર્મની પ્રથમ રાઉન્ડમાં જ થઇ બહાર જર્મનીના કોચ જોએકિમ લોએ પોતાનો ચહેરો સનગ્લાસિસમાં છુપાવી રાખ્યો હતો. આ વર્લ્ડકપના ઇતિહાસમાં પ્રથમ તક હતી જ્યારે જર્મનીની ટીમ ગ્રુપ રાઉન્ડમાંથી બહાર થઇ ગઇ હોય અને તે પોતાના ગ્રુપમાં અંતિમ સ્થાને રહી હોય. મેનુએલ ન્યુઅર અને મેસુત ઓજિલ જેવા સ્ટાર ખેલાડીઓના ચહેરા પર નિરાશા સ્પષ્ટ દેખઆતી હતી. આ બન્ને ખેલાડીઓ પાસે ટીમને જાદુઇ પ્રદર્શનની આશા હતી પરંતુ બન્નેએ નિરાશ કર્યા હતા. જર્મનીની ટીમે ફેન્સની માંગી માફી જર્મનીની ફૂટબોલ ટીમે પોતાના ઓફિશિયલ ટ્વિટર એકાઉન્ટ પર ફેન્સની માફી માંગી હતી અને સાથે સ્વીકાર કર્યુ કે જે રીતે તેમને રમત બતાવી તેને જોતા તેમનું ઘરે પહોચવુ બરાબર નથી. ટ્વીટમાં લખ્યુ, 'પ્યારા ફેન્સ, અમે પણ તમારી જેમ જ નિરાશ છીએ. વર્લ્ડકપ ચાર વર્ષમાં એક વખત આવે છે અને અમે વધુ આશા લગાવી હતી' ટ્વીટમાં આગળ લખ્યુ, 'અમે માફી માંગીએ છીએ કે વર્લ્ડ ચેમ્પિયન્સ જેવુ ના રમી શક્યા. આ દર્દનાક રહ્યું અને અમે ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર થવાના હકદાર છીએ' તે બાદ વધુ એક ટ્વીટ કરવામાં આવી, 'તમારૂ સમર્થન અતુલનીય છે. અમે 2014માં એક સાથે સફળતાનો સ્વાદ ચાખ્યો, ફૂટબોલમાં ક્યારેક તમારે પરાજયનો પણ સામનો કરવો પડે છે અને એમ સ્વીકારવુ પડે છે કે વિરોધી ટીમે સારૂ પ્રદર્શન કર્યુ. સ્વીડન અને મેક્સિકોને આગળ વધવા માટે શુભેચ્છાઓ. દક્ષિણ કોરિયાને પણ શુભેચ્છઆ, જેને અમને હરાવ્યું. રશિયાને દાર સુવિધા આપવા માટે પણ શુભેચ્છાઓ'

