વિવાદને કારણે ચર્ચામાં રહે છે વિનોદ કાંબલી, સચિન સાથે આ રીતે તૂટી હતી મિત્રતા

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: વિવાદને કારણે અવાર નવાર ચર્ચામાં રહેનારા પૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર વિનોદ કાંબલી ફરી એક વાર ચર્ચામાં છે. વિનોદ કાંબલીની પત્ની એન્ડ્રિયા હેવિટે બોલિવૂડના જાણીતા સિંગર અંકિત તિવારીના પિતા સાથે મારપીટ કરી છે, જે બાદ પોલીસે એફઆઇઆર નોંધી છે.જો કે આ પહેલી ઘટના નથી જ્યારે વિનોદ કાંબલી અને તેની પત્ની વિવાદમાં આવ્યા હોય. આ પહેલા પણ તે કેટલીક વખત ચર્ચામાં રહી ચુક્યા છે. 2015માં નોકરાણીને માર્યો હતો માર વિનોદ કાંબલી અને તેની પત્ની એન્ડ્રિયા વિરૂદ્ધ 2015માં ઘરેલુ નોકરાણીએ એફઆઇઆર નોધાવી હતી. નોકરાણી સોનીએ જ્યારે વિનોદ કાંબલી અને તેની પત્ની પાસે પોતાનો પગાર માંગ્યો તો બન્નેએ તેને માર માર્યો હતો અને ત્રણ દિવસ સુધી તેને એક રૂમમાં બંધ રાખી હતી તે બાદ તેને ભગાડી મુકી હતી. કાંબલીએ સિદ્ધુને બોલી હતી ગાળ આ પહેલા 2015માં વિનોદ કાંબલીએ નવજોત સિંહ સિદ્ધુને ખુલ્લેઆમ ગાળ બોલી હતી. પૂર્વ ક્રિકેટર વિનોદ કાંબલીએ ટ્વીટ કરી ભારતીય ટીવી કાર્યક્રમમાં પૂર્વ પાકિસ્તાની ક્રિકેટરોને સામેલ કરવા પર નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી. સિદ્ધુ માટે અપશબ્દોનો ઉપયોગ કરતા કાંબલીએ તેને 'પોતાની બક બક બંધ કરવા' કહ્યું હતું. સચિને ના કરી મદદ વર્ષ 2009માં રિયાલિટી શો 'સચ કા સામના'માં વિનોદ કાંબલીએ કહ્યું હતું કે તેની સાથે ટીમ ઇન્ડિયામાં ભેદભાવ થયો હતો, તેને કહ્યું હતું કે જ્યારે તે ખરાબ સમયમાંથી પસાર થઇ રહ્યો હતો ત્યારે સચિને તેની મદદ કરવી જોઇતી હતી. સુત્રો અનુસાર આ શોમાં કાંબલીને 10 લાખ રૂપિયા મળ્યા હતા. કાંબલીએ કહ્યું હતું, જ્યારે મને તેની (સચિનની) સૌથી વધુ જરૂર હતી તો તેને મારી મદદ ના કરી, માટે મે રિયાલિટી શોમાં આવુ કહ્યુ હતું. તે બાદ બન્ને વચ્ચે અંતર વધતુ ગયુ હતું. સચિને વર્ષ 2013માં પોતાની ફેરવેલ સ્પીચમાં પણ કાંબલીનો ઉલ્લેખ નહતો કર્યો. કાંબલીએ સચિન સાથે મિત્રતા તોડવાની વાત કરી સૌને ચોકાવી દીધા હતા. કાંબલીએ કહ્યું હતું, મારી માટે બીજી દુખની વાત એ છે કે સચિને પોતાની વિદાય પાર્ટીમાં ટીમના તમામ મિત્રો અને પરિવારના લોકોને બોલાવ્યા હતા પરંતુ મને નહતો બોલાવ્યો. પર્સનલ લાઇફ પણ છે રોમાંચક વિનોદ કાંબલીની પર્સનલ લાઇફ પણ રોમાંચક રહી છે. વિનોદ કાંબલીએ પત્ની એન્ડ્રિયા હેવિટ સાથે બે વખત લગ્ન કર્યા છે, તેને મે 2014માં ફેશન મોડલ એન્ડ્રિયા સાથે બીજી વખત લગ્ન કર્યા હતા. પહેલા તેમને કોર્ટ મેરેજ કર્યા અને પછી પારંપરીક રીતે બાંદ્રાના સેન્ટ પીટર્સ ચર્ચમાં કેથોલિક મેરેજ કર્યા હતા.આ લગ્નમાં તેનો દીકરો જીસસ ક્રિસ્ટિયાનો પણ સામેલ થયો હતો, જેનો જન્મ જૂન 2010માં થયા હતા. કાંબલી અને એન્ડ્રિયાએ 2010માં કોર્ટ મેરેજ કર્યા હતા.

Former Indian Cricketer Vinod Kambli, wife Andrea accuse Bollywood singer Ankit Tiwari s father of indecent act at Mumbai mall.