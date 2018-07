ફિફા વર્લ્ડ કપમાં સ્ટાઈલ અને સ્વેગવાળી હેરસ્ટાઈલ, ફૂટબોલર્સે ખેચ્યુ ધ્યાન

મોસ્કો : આ વખતના ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપમાં દાવેદાર ગણાતી ટીમના પરાજયથી અપસેટ સર્જાયા છે. ટૂર્નામેન્ટમાં અનેક શાનદાર ગોલ, પેનલ્ટી, વીડિયો રેફરલ સિસ્ટમ, ખેલાડીઓનો પડી જવાનો અંદાજ અને નેમારનું નાટક પ્રખ્યાત થયું છે. આ બધાની વચ્ચે એક પાસા પર બધાનું ધ્યાન ગયું નથી અને તે છે ખેલાડીઓની એક એકથી ચડિયાતી હેરસ્ટાઈલ. આવી જ કેટલીક હેરસ્ટાઈલ વિશે અમે તમને જણાવી રહ્યાં છીએ. ફિફા વર્લ્ડકપમાં અનોખી હેર સ્ટાઇલ બની ચર્ચાનો વિષય સ્વિટ્ઝરલેન્ડનો બેહરામી સર્બિયા વિરુદ્ધ ડાઈડ અંડરકટ હેરસ્ટાઈલમાં જોવા મળ્યો હતો. ગત ચેમ્પિયન જર્મનીના મિડફીલ્ડર ટોની ક્રૂસની સ્લિવ્ડ-બેક-વિથ- હાઈલાઈટ્સ કટ પણ સુંદર હતી. બેલ્જિયમના આ ખેલાડીની સિમ્પલ ઓલ્ડ સ્કૂલ એફ્રો સ્ટાઈલ લોકપ્રિય રહી. ઓસ્ટ્રેલિયાના માઈલ જેડિનેકની સોલ્ટ એન્ડ પેપર હેરસ્ટાઈલ અને બીયર્ડ સ્ટાઈલ 'યંગહૂડ'થી ભરપૂર હતી. સ્પેનનો ડેવિડ ડિ જિયા મિની બન સ્ટાઈલ રાખે છે, તેની હેરસ્ટાઈલને સૌથી શ્રેષ્ઠ સ્ટાઈલમાંની એક કહેવાય છે. બ્રાઝિલના ફૂટબોલર નેમારની હેરસ્ટાઇલની એક વખત તો મજાક પણ ઉડી હતી.

Fifa World Cup 2018 fever has gripped the entire world. Fans all over the world have been consumed by the Fifa Fever.