વર્લ્ડકપમાં દરેક ગોલ અને દરેક ઉજવણીની વિશેષ કહાની

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ફિફા વર્લ્ડકપનો રોમાંચ ચાલુ છે. ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોની ટીમ પોર્ટુગલ નોક આઉટ રાઉન્ડમાં ક્વોલિફાય કરી ચુકી છે. વર્લ્ડકપમાં દરરોજ 7-8 ગોલ થઇ રહ્યાં છે. દરેક ગોલ એ નક્કી કરી રહ્યો છે કે કઇ ટીમ ટ્રોફીની રેસમાં રહેશે અને કઇ ટીમ બહાર નીકળી જશે. આ જ રીતે દરેક ગોલની ઉજવણી પણ અનોખી છે. રોનાલ્ડો દાઢી ખંજવાળતો હોય કે પછી સુઆરેઝ ટીશર્ટના અંદર ફૂટબોલ મુકી દેતો હોય. ઉજવણીની આ રીત પાછળ એક વિશેષ કહાની છુપાયેલી છે. કેટલાક ખેલાડીઓએ ઉજવણીમાં રાજકીય સંદેશો પણ પાઠવ્યો હતો. વર્લ્ડકપના આવા જ 6 વિશેષ ગોલ પાછળની સ્ટોરી અમે તમને જણાવી રહ્યાં છીએ. ઉરૂગ્વેના લુઇસ સુઆરેઝે ઉજવણીમાં દેખાડી પત્નીની ગર્ભાવસ્થા લુઇસ સુઆરેઝ (ઉરૂગ્વે) Vs સાઉદી અરબ લુઇસ સુઆરેઝે સાઉદી અરબ વિરૂદ્ધ જેવો ગોલ કર્યો કે તેણે ફૂટબોલ ટીશર્ટના અંદર મુકીને ઉજવણી કરી હતી, તેણે આમ કરવા પાછળનું કારણ જણાવ્યું કે મારી પત્ની ગર્ભવતી છે. તેણે આ ખુશીમાં જ ફૂટબોલ ટીશર્ટના અંદર મુક્યો હતો. સુઆરેઝ બે બાળકોનો પિતા છે. વીડિયો ગેમથી પ્રેરિત છે જેસી લિગાર્ડની ઉજવણી જેસી લિગાર્ડ (ઇંગ્લેન્ડ) Vs પનામા ઇંગ્લેન્ડના જેસી લિગાર્ડ પનામા વિરૂદ્ધ ઉજવણી પોતના ટ્રેડમાર્ક 'જેલિંગ્ઝ' સ્ટાઇલમાં કરી હતી. તેનું આ ડાન્સિંગ સ્ટાઇલ સેલિબ્રેશન વીડિયો ગેમ 'ફોર્ટનાઇટ'થી પ્રેરિત છે. આ ડાન્સ મુખ્ય રીતે અમેરિકન રેપર અને બ્લોકબોય જેબી મ્યુઝિક વીડિયોમાં કરતા જોવા મળે છે. રોનાલ્ડોએ સાથી ખેલાડીને કહ્યું હતું- પ્રથમ મેચમાં ગોલ કર્યો તો આખી ટૂર્નામેન્ટમાં દાઢી રાખીશ રોનાલ્ડો (પોર્ટુગલ) Vs સ્પેન પોર્ટુગલના ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો દ્વારા દાઢી ખંજવાળીને ઉજવણીની રીતને મેસ્સી અને બકરા સાથે જોડવામાં આવી હતી. જોકે, રોનાલ્ડોએ જણાવ્યુ કે, હું પ્રથમ મેચના એક દિવસ પહેલા શેવ કરતો હતો,ત્યારે મે થોડી દાઢી છોડી દીધી અને તેને સાથી ખેલાડીને કહ્યું કે, જો સ્પેન સામે મેં ગોલ કર્યો તો આખી ટૂર્નામેન્ટમાં દાઢી રાખીશ.એમબાપેએ જણાવ્યું, મારો ભાઇ મને પ્લેસ્ટેશનમાં હરાવ્યા બાદ આમ જ કરે છે કિલિયન એમબાપે (ફ્રાસ) Vs પેરૂ ફ્રાંસનો એમબાપે જણાવે છે કે, મારો 12 વર્ષનો ભાઇ જ્યારે પણ મને પ્લે સ્ટેશનમાં હરાવે છે, ત્યારે તે આવી રીતે જ ઉજવણી કરે છે. મારા દ્વારા 'આર્મ ક્રોસ' કરવાની રીત તેનાથી પ્રેરિત છે. મેસ્સીના પિતા કરતા ફેક્ટરીમાં મજૂરી, આજે છે વિશ્વનો નંબર-1 ફૂટબોલર

