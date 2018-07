પ્રથમ નજરમાં જ સાક્ષીને દિલ આપી બેઠો હતો ધોની, એક હોટલમાં થઇ હતી પ્રથમ મુલાકાત

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના પૂર્વ કેપ્ટન અને વિકેટકીપર પોતાની આઠમી મેરેજ એનિવર્સરીની ઉજવણી કરી રહ્યો છે. ધોનીએ 4 જુલાઇ 2010માં સાક્ષી રાવત સાથે લગ્ન કર્યા હતા.મહેન્દ્રસિંહ ધોની અને સાક્ષીની મુલાકાત કોલકાતાની ફાઇવ સ્ટાર ‘હોટલ તાજ’માં થઇ હતી. ધોની ત્યાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ટેસ્ટ મેચમાં ભાગ લેવા માટે ગયો હતો. તે સમયે સાક્ષી રાવત તે જ હોટલમાં ઇન્ટર્નશીપ કરી રહી હતી. ના ખેલાડી પણ આ હોટલમાં જ રોકાયા હતા. આ સિરીઝ દરમિયાન ધોનીના મેનેજરે તેની મુલાકાત સાક્ષી સાથે કરાવી હતી. એક હોટલમાં થઇ હતી બન્નેની મુલાકાત - મહેન્દ્રસિંહ ધોની અને સાક્ષી રાંચીમાં સાથે ભણતા હતા. તે બાદ સાક્ષી દહેરાદૂન ચાલી ગઇ હતી. 2008માં બન્નેની કોલકાતાની ફાઇવ સ્ટાર 'હોટલ તાજ'માં મુલાકાત થઇ હતી.

- ધોની કોલકાતામાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ટેસ્ટ મેચ રમી રહ્યો હતો અને ટીમ હોટલ તાજમાં રોકાઇ હતી. સાક્ષીએ હોટલ મેનેજમેન્ટનો કોર્સ કર્યો છે અને તે હોટલમાં ઇન્ટર્નશીપ તરીકે કામ કરતી હતી.

- ટીમ ઇન્ડિયાના ખેલાડી આ જ હોટલમાં રોકાયા હતા.આ સીરિઝ દરમિયાન ધોનીના મેનેજરે તેની મુલાકાત સાક્ષી સાથે કરાવી હતી. તે સમયે ધોનીને તે વાત માલુમ ન પડી કે સાક્ષી તે જ યુવતી છે. વાતચિત દરમિયાન તેમને આ વાતની ખબર પડી હતી. ધોનીએ ગુપ્ત રીતે કર્યા લગ્ન - 4 જુલાઇ 2010માં દહેરાદૂન પાસે એક રિસોર્ટમાં મહેન્દ્રસિંહ ધોનીએ સાક્ષી રાવત સાથે લગ્ન કર્યા હતા. લગ્નના એક દિવસ પહેલા જ આ બન્નેની સગાઇ થઇ હતી. જાણીતી હસ્તીઓ થઇ હતી શામેલ - ગુપ્ત રીતે થયેલા આ લગ્નમાં ક્રિકેટર , , આર.પી.સિંહ, અને સિવાય ના પૂર્વ અધ્યક્ષ અને બીસીસીઆઇના તત્કાલીન અધ્યક્ષ એન.શ્રીનિવાસન પણ શામેલ થયા હતા. મહેન્દ્રસિંહ ધોની- સાક્ષીને છે દિકરી ઝીવા મહેન્દ્રસિંહ ધોની અને સાક્ષીની દિકરી ઝીવા એક વર્ષની થઇ ગઇ છે. 6 ફેબ્રુઆરી 2015માં સાક્ષીએ ગુંડગાવની એક હોસ્પિટલમાં દિકરીને જન્મ આપ્યો હતો. જેનું નામ ઝીવા રાખવામાં આવ્યું હતું. આઇપીએલની મેચો તેમજ અનેક વખત ઝીવા જાહેરમાં જોવા મળે છે.

