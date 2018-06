જીમમાં કસરતથી લઇ ફૂટબોલ રમવા સુધી,મેચ પહેલા સમય વિતાવે છે ક્રિકેટર

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: એક ખેલાડી માટે ખુદનું જીવન ઘણુ મુશ્કેલીભર્યુ હોય છે. દેશના સન્માનને તેમના ખભા પર લઇને દરેક સમયે મેદાનમાં ચાલે છે. આ સમયે કેટલાક મોટા ખેલાડી દબાણ પણ અનુભવે છે જેમાં ક્રિકેટ ખેલાડી પણ સામેલ છે. ક્રિકેટર મેચ દરમિયાન ખુદને આવા દબાણમાંથી બહાર નીકળવા કઇક અલગ કરતા હોય છે. ક્રિકેટના નાના ફોર્મેટ વન ડે અને ટી-20ની તો તેમાં ખેલાડીઓએ કેટલાક કલાક માટે મેદાનમાં રહેવાનું હોય છે. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં તમામને 5 દિવસ માટે તૈયાર કરવાનું હોય છે. એવામાં ખેલાડીઓએ માનસિક રીતે ખુદને તૈયાર કરવુ પડે છે જેમાં કેટલાક ખેલાડી જીમમાં કલાકો સુધી સમય વિતાવે છે. જીમમાં વિતાવે છે વધુ સમય તમામ ક્રિકેટ ખેલાડીઓ ખુદને કોઇ મોટી મેચ પહેલા તૈયાર કરવા માટે જીમ કરતા હોય છે. મેચ પહેલા ખુદનો આત્મવિશ્વાસ વધારવા માટે જીમમાં વધુ મહેનત કરતા હોય છે. ભારતીય કેપ્ટન વિરાટ કોહલી અને ઓલ રાઉન્ડર ખેલાડી હાર્દિક પંડ્યા અવાર નવાર જીમની સેલ્ફી અપલોડ કરતા રહે છે. વેસ્ટ ઇન્ડીઝનો વિસ્ફોટક બેટ્સમેન ક્રિસ ગેલ પણ પોતાની બેટિંગનું રાઝ જીમમાં કરવામાં આવેલી મહેનતને ગણે છે. બીજાની રમત રમવી (ફૂટબોલ,વોલિબોલ) ભારતીય ક્રિકેટર મેચ પહેલા પ્રેક્ટિસ દરમિયાન અવાર નવાર વોર્મઅપ કરવા માટે ફૂટબોલ રમે છે. બીજાની રમત રમવાની ટેકનીક કેટલાક ખેલાડીઓમાં અવાર નવાર જોવામાં આવી છે. ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમના પૂર્વ કેપ્ટન રિકી પોન્ટિંગને ગોલ્ફ રમવાનું સારૂ લાગે છે. પોન્ટિંગ જે સમયે પોતાના સારા ફોર્મમાં હતો ત્યારે તે સમય કાઢીને ગોલ્ફ જરૂર રમતો હતો જેથી તેનું ધ્યાન બન્યું રહે. ભારતીય ટીમના પૂર્વ કેપ્ટન મહેન્દ્રસિંહ ધોનીને બાઇક અને કાર રેસિંગ પસંદ છે. માનસિક મજબુતી બીસીસીઆઇના ઇન્ટરવ્યૂમાં ભારતીય કેપ્ટન વિરાટ કોહલીએ આ વાતનો ખુલાસો કર્યો હતો કે હું ઘણી વસ્તુ વિશે વિચારૂ છુ કે દબાણની સ્થિતિમાં શું કરવુ જોઇએ અને ખુદને વિશ્વાસ અપાવુ છુ કે હું ટીમને તે સ્થિતિમાંથી બહાર લાવવામાં સક્ષમ છું. અશ્વિન વિશે જણાવ્યુ કે તે આ વાત વિચારે છે કે કોઇ બેટ્સમેન જ્યારે તેની વિરૂદ્ધ એવો શોટ ફટકારવાનો પ્રયાસ કરશે તો તેને કેવો બોલ ફેકવો છે. જો રાહુલ દ્રવિડ, કેવિન પીટરસન અને પોન્ટિંગ જેવા ખેલાડીઓ વિશે વાત કરવામાં આવે તો તે ખુદને માનસિક રીતે તૈયાર કરવા માટે Come On આ બોલર મને આઉટ નથી કરી શકતો. મેચ પહેલા સેક્સ આ વાત વાચકોને થોડી અનોખી લાગશે પરંતુ આવો વિચાર ભારતીય ટીમને વર્લ્ડકપ જીતાડનારા કોચ ગેરી કર્સ્ટને આપ્યો હતો કે, મેચ પહેલા સેક્સ કરવો કોઇ પણ ખેલાડીના પ્રદર્શનમાં સુધાર કરી શકે છે. 2009માં કર્સ્ટને મેચ પહેલા સબંધ બનાવવા વિશે વિચાર્યુ હતું જેમાં તેની સાથે ભારતીય ટીમના મેન્ટલ અને કંડિશનિંગ એક્સપર્ટ રહેલા પેડી અપટન પણ હતા પરંતુ આ આર્ટિકલ હિન્દુસ્તાન ટાઇમ્સે લીક કરી નાખ્યો હતો જેમાં ભારતીય ટીમના કેટલાક ખેલાડીઓ વિશે જણાવવામાં આવ્યુ હતું કે તેમનું પ્રદર્શન કઇ રીતે સુધર્યુ હતું. રમતથી દૂર તેના વિશે ના વીચારવુ ક્યારેક ખુદને મોટી મેચ કે સિરીઝ પહેલા તૈયાર કરવા માટે વધુ ના વીચારવુ જોઇએ. કેટલાક ખેલાડી ખુદને પુરો આરામ આપે છે જેથી મેચમાં પોતાને તૈયાર કરી શકે અને મેચના દિવસે માત્ર થોડી પ્રેક્ટિસ કરી શકે. 2003ની એડિલેડ ટેસ્ટ પહેલા સેહવાગ અને રાહુલ દ્રવિડે પ્રેક્ટિસ સેશનમાં ભાગ લીધો નહતો અને ફિલ્મ જોવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. અહીં સુધી કે રોહન ગાવસ્કરે પણ મેચ પહેલા ખુદને તૈયાર કરવા માટે નેટ્સમાં રમવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. સચિન તેંડુલકરને લાગતું હતું કે તે સારા ફોર્મમાં છે તો નેટ પ્રેક્ટિસ કરવાનો ઇનકાર કરી દેતો હતો. સાથી ખેલાડીઓ સાથે વીડિયો ગેમ રમવી ટીમના સાથી ખેલાડીઓને સારી રીતે સમજવા માટે તમામ સાથે સમય વિતાવે છે જેમાં વીડિયો ગેમ રમવામાં બધા એક સાથે જોવા મળે છે અને એક બીજા સાથે વાતચીત કરે છે. તાજેતરમાં જ એક ઇન્ટરવ્યૂમાં વિરાટ કોહલીએ આ વાતનો ખુલાસો કર્યો હતો કે વન ડે ટીમમાં અક્ષર પટેલ અને ટેસ્ટમાં રિદ્ધિમાન સાહા કોઇ પણ પ્રવાસ પર પોતાની સાથે પ્લે સ્ટેશન સાથે લઇને જાય છે જેમાં ટીમના તમામ ખેલાડી ફીફા રમે છે. ક્રિકેટથી દૂર ખુદને આ રીતે ફિટ રાખી રહ્યો છે વિરાટ કોહલી, શેર કરી વર્કઆઉટની તસવીરો

Indian Cricketers Stay Frash Before The Match. Virat Kohli, MS Dhoni And Other Cricketer Also Gym Exercise.The cricketer is preparing himself in such a way before the match