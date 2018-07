રવિન્દ્ર જાડેજાનો જામનગરમાં આવેલો છે 6BHK બંગલો, નવા ઘરમાં થયો શિફ્ટ

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતીય ઓલ રાઉન્ડર ક્રિકેટર જામનગરમાં બનેલા પોતાના નવા 6BHK બંગલોમાં શિફ્ટ થયો છે. જાડેજાએ સોશિયલ મીડિયા સાઇટ ઇંસ્ટાગ્રામ પર તેની એક તસવીર શેર કરી હતી. જાડેજાના આ નવા ઘરનું નામ 'ક્રિકેટ બંગલો' છે. મહત્વપૂર્ણ છે કે રવિન્દ્ર જાડેજાનો ઇંગ્લેન્ડ સામેની ટી-20 અને વન ડે સિરીઝ માટે ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો નથી. જાડેજા હવે ઇંગ્લેન્ડ સામે ટેસ્ટ સિરીઝમાં રમતો જોવા મળશે. જાડેજા નવા ઘરમાં થયો શિફ્ટ રવિન્દ્ર જાડેજા જામનગરના પોશ ગણાતા પંચવટી વિસ્તારમાં બનેલા 6BHK બંગલામાં શિફ્ટ થયો છે. આ પહેલા જાડેજાનો પરિવાર જોગર્સ પાર્ક વિસ્તારમાં આવેલા એક ફ્લેટમાં રહેતો હતો. જાડેજાના આ ઘરનો ગેટ રજવાડી સ્ટાઇલમાં બનાવવામાં આવ્યો છે. થોડા સમય પહેલા જ આ ઘરનુ વાસ્તુ પૂજન કરવામાં આવ્યુ હતું. આઇપીએલ દરમિયાન જાડેજા આ ઘરના વાસ્તુ પૂજન દરમિયાન હાજર રહ્યો હતો અને પત્ની સાથે ઘરમાં ગૃહ પ્રવેશ કર્યો હતો. જાડેજાના ઘરમાં હોમ થિયેટર અને જીમ સહિતની સુવિધા પણ છે. કૃણાલ પંડ્યાને IPLએ બનાવ્યો સ્ટાર, પહેલા હતી આવી લાઇફ

