ઘર ચલાવવા ફરી મોડલ બની હસીન જહાં, મોહમ્મદ શમી સાથે લગ્ન બાદ છોડી હતી કારકિર્દી

સ્પોર્ટ્સ ડેસ્ક: ભારતીય ટીમના ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ શમી પર તેની પત્ની હસીન જહાંએ આ વર્ષની શરૂઆતમાં કેટલાક આરોપ લગાવ્યા હતા. હસીન જહાં અનુસાર શમીના તેના સિવાય કેટલીક મહિલાઓ સાથે સબંધ હતા. શમી અને હસીન જહાંના લવ મેરેજ હતા. હસીન જહાંએ ટ્વિટર પર એક વીડિયો શેર કર્યો છે જેમાં તે ફરી એકવાર મોડલિંગ કરતી જોવા મળે છે. ફરી મોડલ બની શમીની પત્ની કોલકાતા નાઇટ રાઇડર્સની ચીયરલીડરના રૂપમાં કામ કરનારી હસીન જહાંની પ્રથમ મુલાકાત શમી સાથે આઇપીએલની એક મેચ દરમિયાન 2012માં થઇ હતી. તે બાદ બન્ને પ્રેમમાં પડ્યા હતા અને 2 વર્ષ બાદ લગ્ન કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. લગ્ન બાદ હસીને પ્રોફેશનલ લાઇફ છોડી દીધી હતી. હસીન જહાંએ પોતાના ટ્વિટર એકાઉન્ટ પર એક વીડિયો શેર કર્યો જેમાં તે ફરી એક વખત મોડલિંગ કરતી નજરે પડે છે.વીડિયોમાં હસીન જહાં અલગ અલગ પોઝ આપીને ફોટોશૂટ કરાવી રહી છે. હસીન જહાંએ જીવન ચલાવવા માટે અને ખુદની ઓળખ બનાવવા માટે મોડલિંગમાં વાપસી કરી છે. આ વીડિયોમાં હસીન જહાં ચાર વર્ષ બાદ ફરી એક વખત બોલ્ડ અવતારમાં જોવા મળી રહી છે. હસીન જહાંએ લગાવ્યો હતો આરોપ કેટલાક મહિના પહેલા હસીન જહાંએ મોહમ્મદ શમી પર ઘરેલુ હિંસા, અન્ય મહિલા સાથે સબંધ અને મેચ ફિક્સિંગ જેવા ગંભીર આરોપ લગાવ્યા હતા.પોલીસે પણ શમીની ધરપકડની માંગ કરી હતી.બીસીસીઆઇએ પણ તેને ફટકો આપતા તેનું નામ સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટની યાદીમાંથી હટાવી દીધુ હતું.

Indian cricketer Mohammed Shami Wife Hasin Jahan was a professional model as well as a cheerleader for the Indian Premier League (IPL) franchise Kolkata Knight Riders.Mohammed Shami Wife Hasin Jahan Returns To Modelling